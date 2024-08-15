Штраф за неоплату проезда по платным дорогам повысят
С 1 сентября в Москве увеличиваются штрафы за неоплату проезда по платным автодорогам. Эту информацию подтвердил Александр Семенников, руководитель комиссии Мосгордумы по законодательству и регламенту, а также редактор проекта постановления.
Поправки, касающиеся увеличения штрафов, были внесены в Кодекс города Москвы об административных правонарушениях в связи с изменениями в федеральном КоАП.
Новые размеры штрафов начнут действовать с 1 сентября 2024 года. Теперь граждане будут платить 3 тысячи рублей, а юридические лица – 10 тысяч рублей.
Изменения затронут москвичей незначительно, так как в столице всего две платные дороги – проспект Багратиона и Московский скоростной диаметр (МСД).
Платить за проезд необходимо только на проспекте Багратиона, а проезд по МСД остается бесплатным для жителей Москвы и области. Оба маршрута имеют бесплатные альтернативы.
В случае нарушения порядка оплаты за проезд грузовика или автобуса штраф для физических лиц составит 5 тысяч рублей, а для юридических – 15 тысяч рублей.
При этом на платном участке автодороги водитель будет оштрафован лишь раз за сутки, независимо от количества зафиксированных нарушений.
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Источник: РИА Новости