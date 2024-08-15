Штраф за неоплату проезда по платным дорогам повысят

В Москве с 1 сентября вырастут штрафы за неоплату проезда по платным дорогам

С 1 сентября в Москве увеличиваются штрафы за неоплату проезда по платным автодорогам. Эту информацию подтвердил Александр Семенников, руководитель комиссии Мосгордумы по законодательству и регламенту, а также редактор проекта постановления.

Поправки, касающиеся увеличения штрафов, были внесены в Кодекс города Москвы об административных правонарушениях в связи с изменениями в федеральном КоАП.

Новые размеры штрафов начнут действовать с 1 сентября 2024 года. Теперь граждане будут платить 3 тысячи рублей, а юридические лица – 10 тысяч рублей.

Изменения затронут москвичей незначительно, так как в столице всего две платные дороги – проспект Багратиона и Московский скоростной диаметр (МСД).

Платить за проезд необходимо только на проспекте Багратиона, а проезд по МСД остается бесплатным для жителей Москвы и области. Оба маршрута имеют бесплатные альтернативы.

В случае нарушения порядка оплаты за проезд грузовика или автобуса штраф для физических лиц составит 5 тысяч рублей, а для юридических – 15 тысяч рублей.

При этом на платном участке автодороги водитель будет оштрафован лишь раз за сутки, независимо от количества зафиксированных нарушений.

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Источник: РИА Новости