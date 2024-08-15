Отходы нефтепереработки сделали материалом для строительства дорог
Компания «Газпром нефть» запустила проект по переработке использованных автомобильных масел в производство компонента для строительства автодорог. Об этом СМИ рассказал руководитель битумного бизнеса компании Дмитрий Орлов.
«В этом году “Газпром нефть” успешно реализовала пилотный проект вовлечения отработанных автомобильных масел в производство пластификатора – ключевого компонента полимерно-битумных вяжущих», – уточнил руководитель.
Благодаря внедрению новой технологии в России повысится ресурсная база для производства битумных материалов, кроме того, затраты на строительство автомобильных дорог в России снизятся. На фоне активного развития транспортной инфраструктуры в России увеличивается производство битума и полимерно-битумных вяжущих (ПБВ). При условии сохранения текущей динамики дорожного строительства выпуск битума к 2030 году увеличится на 3-4%, а ПБВ – более чем на 50%.
«Благодаря технической гибкости мы можем предлагать нашим клиентам и партнерам битум с разными свойствами, востребованными в конкретных условиях, – с учетом региона, специфики климата, нагрузки на дорожное полотно. Модифицируя характеристики нашего продукта, мы в итоге повышаем надежность дороги», – объяснил топ-менеджер.
При помощи новаций специалисты создали специализированную гранулу на основе битумного вяжущего и вторичной целлюлозы – она скрепляет компоненты асфальтобетонной смеси и предотвращает появление колейности на дорогах. Ключевые игроки рынка по достоинству оценили технологическое решение, и оно уже активно применяется при строительстве автодорог России.
За счет применения современных технологий на предприятии определяют точную стоимость и объемы предстоящих работ, а также сокращают затраты при помощи подбора оптимальных решений.
- «За рулем» можно читать в Viber
Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: Новости транспорта