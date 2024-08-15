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Отходы нефтепереработки сделали материалом для строительства дорог

В РФ внедрили новацию по переработке отходов в компонент для строительства дорог

Компания «Газпром нефть» запустила проект по переработке использованных автомобильных масел в производство компонента для строительства автодорог. Об этом СМИ рассказал руководитель битумного бизнеса компании Дмитрий Орлов.

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«В этом году “Газпром нефть” успешно реализовала пилотный проект вовлечения отработанных автомобильных масел в производство пластификатора – ключевого компонента полимерно-битумных вяжущих», – уточнил руководитель.

Благодаря внедрению новой технологии в России повысится ресурсная база для производства битумных материалов, кроме того, затраты на строительство автомобильных дорог в России снизятся. На фоне активного развития транспортной инфраструктуры в России увеличивается производство битума и полимерно-битумных вяжущих (ПБВ). При условии сохранения текущей динамики дорожного строительства выпуск битума к 2030 году увеличится на 3-4%, а ПБВ – более чем на 50%.

«Благодаря технической гибкости мы можем предлагать нашим клиентам и партнерам битум с разными свойствами, востребованными в конкретных условиях, – с учетом региона, специфики климата, нагрузки на дорожное полотно. Модифицируя характеристики нашего продукта, мы в итоге повышаем надежность дороги», – объяснил топ-менеджер.

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При помощи новаций специалисты создали специализированную гранулу на основе битумного вяжущего и вторичной целлюлозы – она скрепляет компоненты асфальтобетонной смеси и предотвращает появление колейности на дорогах. Ключевые игроки рынка по достоинству оценили технологическое решение, и оно уже активно применяется при строительстве автодорог России.

За счет применения современных технологий на предприятии определяют точную стоимость и объемы предстоящих работ, а также сокращают затраты при помощи подбора оптимальных решений.

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Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: Новости транспорта

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Светлана Тарасенко
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 4
15.08.2024
Фото:АГН «Москва»
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