Конфликт интересов: сторонники и противники утильсбора обратились в кабмин

Представители РОАД просят кабмин отсрочить повышение утильсбора в России

Минпромторг пока не принял окончательного решения о повышении ставки утильсбора. На этом фоне сами дилеры решили повлиять на ситуацию и обратились к Правительству РФ с просьбой отложить решение по данному вопросу.

Представители Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД, объединяет более 1,6 тыс. центров в РФ) указали на экономические и правовые риски и попросили главу кабмина Михаила Мишустина тщательно все проанализировать перед принятием решения. В РОАД убеждены, что повышение ставки утильсбора спровоцирует резкий рост цен на новые автомобили. Причем под ударом окажутся также и иномарки, ввозимые из-за рубежа.

Президент РОАД Алексей Подщеколдин подчеркивает, что за последние 2,5 года цены на авторынке на новые машины выросли в два раза. А с ростом утильсбора к 2030 году цены увеличатся еще как минимум вдвое.

«В 2014 году каждый третий россиянин (33%) мог купить новый автомобиль. В 2023 году только 14% россиян смогли позволить себе такую покупку за наличные или в кредит», – отмечает глава РОАД.

Представители Международной ассоциации дилеров (МАД) тоже обратились к Мишустину, но с противоположной просьбой – поддержать инициативу об индексации утильсбора. В МАД напомнили, что в РФ завезли большое количество иномарок, многие из которых не имеют длительной гарантии. К тому же у таких машин есть сложности с запчастями и нет качественного сервиса. Из-за этого клиенты «ущемлены в своих законных правах», при этом импортеры заинтересованы только в получении сиюминутной прибыли.

«Индексация утилизационного сбора будет способствовать формированию цивилизованного автомобильного рынка в Российской Федерации и более эффективной защите прав дилеров и автовладельцев. С рынка будут «вымыты» неплатежеспособные организации-однодневки, специализирующиеся на ввозе иномарок без инвестиций», – убеждены в МАД.

Примечательно, что такой же позиции придерживаются и в холдинге АВТОВАЗ.

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Источник: Autonews