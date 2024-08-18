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Вот почему москвичам посоветовали отдыхать на Алтае и в Кабардино-Балкарии

Страховщики рассказали, в какие регионы можно не бояться ехать в отпуск на авто

В страховой компании «Согласие» проанализировали регионы России, где москвичи реже всего попадают в аварии во время отпуска.

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ГИД ПО КАСКО

Всё больше жителей Москвы и Подмосковья предпочитают отдыхать на российских морях или в горах Кавказа и Алтая. Специалисты компании изучили статистику ДТП за 2023–2024 годы с участием застрахованных автомобилистов из Москвы и области. Статистика основана на данных компании по ОСАГО и каско.

Результаты показали, что наименее аварийными регионами для москвичей стали республики Алтай и Кабардино-Балкария, где не было зафиксировано ни одной аварии с участием их клиентов. В Ставропольском крае произошло лишь 6,7% ДТП, а в республике Северная Осетия-Алания — 16,7%.

Отдыхать будем весело и по стандартам Роскачества

Самыми аварийными регионами оказались Краснодарский край, где 44,6% всех аварий произошли с участием москвичей, а также республики Дагестан и Карачаево-Черкессия с долей 33,3% от убытков.

Также выяснилось, что в первом полугодии 2024 года число ДТП с участием москвичей в курортных регионах снизилось более чем на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В 2024 году в России объявлен Годом семьи для поддержки семейных ценностей. В связи с этим Роскачество разрабатывает новый стандарт для семейного отдыха.

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Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: СК «Согласие»

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Алексеева Елена
Фото:Unsplash
Количество просмотров 3
18.08.2024
Фото:Unsplash
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