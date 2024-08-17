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Нам нужны ваши «пальчики»: еще одна страна ужесточает правила въезда для туристов

Турция ужесточает правила въезда — иностранцев обяжут сдавать отпечатки пальцев

Власти Турции по примеру других стран ужесточают правила въезда в свою страну. Теперь все въезжающие должны пройти процедуру снятия отпечатков пальцев. О нововведениях сообщил министр внутренних дел Али Ерликая, его заявление процитировали турецкие СМИ.

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«Министр внутренних дел Ерликая также объявил о важном проекте на будущее и сообщил, что при въезде в Турцию будут сниматься отпечатки пальцев, как в США и Великобритании», – говорится в публикациях СМИ.

Кроме того, глава ведомства подчеркнул, что в обязательном порядке будут чипировать удостоверения личности тех, у кого есть статус временной защиты, особенно граждан Сирии. При этом Ерликая заверил, что подделать такие удостоверения будет невозможно.

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Ранее глава МВД Али Ерликая заявил, что адреса проживания свыше 700 тысяч человек из более чем трех миллионов сирийских беженцев не соответствуют адресам прописки, указанным ими сотрудникам миграционной службы. Теперь из-за этого нарушения их могут лишить некоторых преференций в части госуслуг.

Напомним, все находящиеся в Турции иностранные граждане обязаны оповещать власти о смене адреса. Что касается сирийских беженцев под международной защитой им вообще запрещено покидать провинцию, где они зарегистрированы.

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Источник: Sabah

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Светлана Тарасенко
Фото:Егор Алеев/ТАСС
Количество просмотров 10
17.08.2024
Фото:Егор Алеев/ТАСС
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