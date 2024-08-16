Стала известна дата продаж универсала популярной модели

Китайский Exeed Exlantix ES получит версию электрического универсала

Китайский автопроизводитель Exeed (премиум-бренд Chery) расширяет свою линейку электромобилей Exlantix. В преддверии официального запуска седана Exlantix ES 2025 года, который запланирован на 21 августа, появились новости о новой версии — универсале Exlantix ES.

Exeed Exlantix ES

Генеральный менеджер Exeed, Хуан Чжаогэнь, недавно опубликовал видео с новым автомобилем в социальных сетях, что подтвердило слухи о расширении модельного ряда.

Дизайн универсала Exlantix ES в значительной степени перекликается с седаном. Основные отличия касаются задней части автомобиля: линия крыши не так резко опускается вниз, как у седана.

Размеры универсала: длина — 4945 мм, ширина — 1978 мм, высота — 1467 мм, колесная база — 3000 мм. Мощность заднеприводной версии составляет 230 кВт с крутящим моментом 425 Н·м. Также доступны двухмоторные версии с дополнительным передним двигателем мощностью 123 кВт и суммарным крутящим моментом 663 Н·м.

Универсал, скорее всего, будет предлагаться с двумя вариантами аккумуляторов CATL: литий-железо-фосфатной батареей Shenxing на 77 кВт·ч и тройной литиевой батареей на 100 кВт·ч.

Автомобиль будет построен на платформе E0X, уже применяемой в внедорожнике Exeed Exlantix ET.

Ожидается, что универсал ES будет востребован как на внутреннем, так и на международных рынках и продолжит укреплять позиции Exeed в сегменте премиальных электромобилей.

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Источник: СarNewsChina