Два модных электрокара столкнули лоб в лоб: результаты оказались интересными

Блогер столкнул Xiaomi SU7 и Zeekr 007 на скорости 60 км/ч с перекрытием 90%

В китайском интернете разгорелся настоящий скандал после публикации видеоролика, где блогер Гао Жосян сталкивает на скорости 60 км/ч два новейших китайских электрокара – Xiaomi SU7 и Zeekr 007. Ролик, названный «Xiaomi SU7 врезался в Zeekr 007», собрал более миллиона просмотров и 12 000 комментариев в Weibo.

Xiaomi SU7 врезался в Zeekr 007

Гао Жосян, известный как гонщик команды Beijing Easu Racing Team, основатель команды NBX Racing Team и бывший автомобильный инженер, решил проверить на прочность два новых электрокара. Столкновение произошло с 90% перекрытием, что максимально симулирует реальную аварию.

Zeekr 007 сохранил работоспособность после столкновения. Двери и окна автомобиля открылись, что говорит о том, что пассажиры смогли бы покинуть автомобиль в случае аварии.

Xiaomi SU7, напротив, оказался обесточенным и не смог подать сигнал бедствия. После удара была повреждена небольшая батарея, расположенная в правой передней части автомобиля. Также была заблокирована задняя дверь.

Генеральный менеджер отдела по связям с общественностью Xiaomi Ван Хуа отреагировал на видео в социальных сетях: «Я посмотрел видео, мои коллеги изучают его и сделают выводы».

Проведенное блогером испытание, несмотря на его нестандартный характер, поднимает важный вопрос о безопасности автомобилей. В ситуации реальной аварии, повреждение аккумуляторной батареи и невозможность открыть заднюю дверь Xiaomi SU7 может привести к трагическим последствиям.

Важно отметить, что испытание проводилось в нестандартных условиях, а результаты могут отличаться в реальной ситуации.

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Источник: ITHome