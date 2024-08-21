Названы регионы РФ с самыми высокими продажами электромобилей

ВТБ: Санкт-Петербург замкнул тройку лидеров по продажам машин на электротяге

Первое место по продажам электромобилей (только «чистые электрички», без учета гибридов) занимает Москва: по итогам семи месяцев 2024 года в столице зарегистрировано свыше 4,6 тысячи новых машин с электродвигателем. Об этом говорят эксперты банков ВТБ, «Открытие» и компании «Автомаркетолог», проанализировавшие данные регистрации авто в ГИБДД.

Второе место – у Московской области (867 ед.), третий результат демонстрирует Санкт-Петербург – 707 новых электромобилей. «Электрический» топ-5 замыкают Краснодарский край (705 ед.) и Калининградская область (391 ед.).

По итогам семи месяцев продажи электрокаров в РФ составили свыше 11,7 тысячи штук – это более чем вдвое перекрывает результат прошлого года. Среди брендов по прежнему лидирует Zeekr, официально в России не представленный. За январь-июль россияне приобрели около 5 тысяч Зикров против 448 машин за аналогичный период прошлого года.

На второй ступени Evolute, показавший спад – с 1034 в 2023-м до 883 штук в этом году. Третью позицию занимает Volkswagen (860 автомобилей, годом ранее — 1116 машин). У «Москвича» четвертое место, бренд показал рост со 176 до 789 ед. Топ-5 замыкает Tesla: за семь месяцев продано 534 новых «Теслы» против 760 годом ранее.

«Модельный ряд электрокаров расширяется, государство стимулирует интерес к такому транспорту, поэтому, конечно, спрос россиян на "электрички" растет. Если смотреть на брендовый состав, можно сделать вывод, что этот сегмент рынка пополняется за счет параллельного импорта. В первой десятке большую представленность имеют китайские автопроизводители: 4 бренда из 10 — это марки из КНР. На долю российских электрокаров приходится 14% от всех проданных за семь месяцев "электричек"», – прокомментировал вице-президент, начальник партнерских продаж автокредитов ВТБ Владимир Высоцкий.

В условиях повышенного спроса россиян на электротранспорт задача участников рынка быть не только проводниками инициатив государства, но и усиливать их собственными проектами, считает Высоцкий. Например, ВТБ предлагает сниженную ставку по автокредитам при покупке электрокаров. Предложение доступно и клиентам интегрируемого банка «Открытие». Для заемщиков, планирующих приобрести машину, предложение является дополнительным стимулом сделать выбор в пользу электротранспорта.

«Несмотря на заметный рост продаж электромобилей, такие машины все еще занимают небольшую долю в объеме всего авторынка. По итогам семи месяцев 2024 года доля электрокаров составила 1,4% от всех продаж новых авто в России. Эта доля немного выросла относительно аналогичного периода прошлого года, когда она составляла 1,1% от всех проданных авто», – отметила исполнительный директор «Автомаркетолога» Татьяна Акимова.