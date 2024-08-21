Знакомый «европеец» с надежным мотором вернулся в РФ: он дешевле «китайцев»

В России появился в продаже новый кроссовер Renault Koleos за 3,4 млн рублей

Частник из Санкт-Петербурга привез в Россию новый кроссовер Renault Koleos за 3,4 млн рублей. В объявлении всего одна фотография, и никакой конкретики по комплектациям нет, но чаще всего у новых Koleos есть кожаный мультифункциональный руль, кожаная отделка сидений, круиз-контроль с ограничителем скорости и управлением на рулевой колонке, полностью светодиодная оптика с омывателем фар, а также датчики света и дождя.

Автомобиль оснащен системой полного привода All Mode 4×4 i. Под капотом у машины 2,5-литровый атмосферный мотор мощностью 171 л.с., сочетающийся с вариатором. Этот двигатель примечателен надежным цепным приводом ГРМ и чугунными гильзами в алюминиевом ГБЦ, а вариатор с индексом JF016E произведен японской компанией Jatco. Он тоже считается очень надежным.

Renault Koleos

Многие официально представленные в РФ «китайцы» стоят дороже. Так, новый Geely Atlas в «средней» комплектации с передним приводом продается за 3 529 990 рублей. Haval F7 нового поколения, который на днях поступит в продажу, стоит 3 499 000 рублей.

Ранее сообщалось, что самый выносливый внедорожник в мире появился в продаже в России, известна его цена.

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Источник: «Автоновости дня»