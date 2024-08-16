Самый выносливый внедорожник в мире теперь в России: сколько он стоит

В РФ появился в продаже большой внедорожник Toyota Sequoia по цене от ₽9,2 млн

Большой рамный внедорожник Toyota Sequoia появился в продаже в России по цене от 9,2 млн рублей. За столько автомобиль обещает привезти компания из Владивостока. Уточняется, что есть два варианта: за 9,205 и за 9,211 млн рублей.

Toyota Sequoia

Третий вариант стоит 10,896 млн рублей, но за такую сумму предлагается автомобиль в топовой комплектации с оригинальными (усиленными) амортизаторами Fox и пружинами. В комплектацию входят трехзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, люк, подогревы сидений, руля и лобового стекла и прочее.

Интерьер Toyota Sequoia

Машины в наличии стоят дороже. Так, 14,2 млн рублей просят за такой внедорожник в Москве.

Что касается техники, то все Toyota Sequoia одинаковы: они оснащены гибридной силовой установкой на базе 3,5-литрового бензинового мотора V6 с двумя турбинами. Также в составе силовой установки электромотор и 10-ступенчатая АКП. Привод полный.

Автомобиль Toyota Sequoia занял первое место в рейтинге самых долговечных кроссоверов и внедорожников в США по версии iSeeCars.

Ранее сообщалось, что новый недорогой «японец» с надежным мотором появился в продаже в России.

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Источник: Автоновости дня