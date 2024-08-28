Российский электрокар удивит уникальной конструкцией дверей

Разработчики рассказали о распашных дверях российского электрокара Атом

При создании электромобиля Атом инженеры уделили особое внимание удобству входа и выхода из автомобиля, что важно для семейных поездок и такси, где нужны автоматизация открывания дверей и удобное размещение багажа.

Распашные двери в электрокаре Атом

Разработчики сосредоточились на том, чтобы сделать процесс открытия и закрытия дверей максимально комфортным, безопасным и надежным.

Главный конструктор Атома, Никита Горячев, сообщил, что сначала не удавалось найти подходящих решений, которые бы соответствовали всем требованиям. Поэтому была разработана такая конструкция распашных дверей, в которой отсутствует центральная стойка кузова, что значительно увеличивает внутреннее пространство салона.

Электрокар Атом

Как это работает?

Двери Атома оснащены электроприводами, доводчиками и датчиками, работающими в связке с системой помощи водителю (ADAS). Разблокировка дверей осуществляется с помощью смартфона, предварительно синхронизированного с автомобилем через Bluetooth, специального приложения или смарт-карты, прикладываемой к электромобилю.

Передняя дверь снабжена выдвижной механической ручкой и кнопкой для открытия. Для доступа к задней двери необходимо нажать кнопку на её поверхности, что автоматически приоткрывает переднюю дверь, обеспечивая доступ к задней двери, которая открывается за 4 секунды. Из салона двери открываются нажатием кнопок, встроенных в панели дверей.

Двери в электрокаре Атом

Безопасность

Когда двери закрыты, они образуют прочную и жесткую конструкцию, заменяя собой центральную стойку благодаря усиленным элементам, встроенным в каждую дверь. Электропривод позволяет автоматически открывать и закрывать заднюю дверь, управляя ею одним касанием без необходимости вручную открывать переднюю дверь.

При открытии двери активируется система ADAS: датчики, камеры и сенсоры сканируют окружающее пространство. В случае обнаружения опасности система подает сигнал и при необходимости блокирует открытие двери.

Кузов Атома спроектирован с акцентом на безопасность и надежность. При боковом ударе конструкция равномерно распределяет кинетическую энергию, принимая основную нагрузку на массивные пороги, в которые интегрирован усиленный корпус тяговой батареи.

Распределение кинетической энергии в электрокаре Атом

Об Атоме

Атом – первый серийный российский электромобиль для личного использования и бизнеса, с версиями для такси, каршеринга и доставки. Должен стать значимым элементом городской мобильности нового времени.

Разработку Атома ведет АО «Кама», и в настоящее время проводятся испытания платформы. Серийное производство электромобиля начнется в середине 2025 года на заводе «Москвич».

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Источник: Атом