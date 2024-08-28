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245 сил, робот и полный привод quattro: обновленный немецкий седан привезли в РФ

Дилер привез в Россию новый седан Audi A7 за 12,5 млн рублей

Крупный столичный дилер привез партию седанов Audi A7 2024 г. в. в богатой комплектации и с полным приводом по цене 12,5 млн рублей. На автомобиль предоставляется дилерская гарантия сроком 2 года.

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ГИД ПО КАСКО

449 л. с., 1000 км без подзарядки, цена от 7,5 миллионов – самый крутой кроссовер из Китая

Audi A7 оснащен 2,0-литровым бензиновым мотором мощностью 245 л.с., который сочетается с 7-ступенчатым роботом и фирменной системой полного привода quattro.

Audi A7
Audi A7

Седан предлагается в богатой комплектации: 21-дюймовые колесные диски, светодиодная светотехника, датчики света и дождя, климат- и круиз-контроль, различные системы помощи водителю и прочее.

Audi A7
Audi A7

Ранее сообщалось, что новый недорогой «японец» с надежным мотором появился в продаже в России.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

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Источник: Autonews.ru

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Ушакова Ирина
Фото:Audi
Количество просмотров 2
28.08.2024
Фото:Audi
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Отзывы о Audi A7

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