245 сил, робот и полный привод quattro: обновленный немецкий седан привезли в РФ
Крупный столичный дилер привез партию седанов Audi A7 2024 г. в. в богатой комплектации и с полным приводом по цене 12,5 млн рублей. На автомобиль предоставляется дилерская гарантия сроком 2 года.
Audi A7 оснащен 2,0-литровым бензиновым мотором мощностью 245 л.с., который сочетается с 7-ступенчатым роботом и фирменной системой полного привода quattro.
Седан предлагается в богатой комплектации: 21-дюймовые колесные диски, светодиодная светотехника, датчики света и дождя, климат- и круиз-контроль, различные системы помощи водителю и прочее.
Ранее сообщалось, что новый недорогой «японец» с надежным мотором появился в продаже в России.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: Autonews.ru