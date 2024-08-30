Кикшеринг можно будет оплатить по проездному

Кадаков: После «самоката по проездному» такую схему предложат и для каршеринга

Инициативу об оплате аренды самоката транспортной картой выдвинула кикшеринговая компания «МТС Юрент». В качестве примера проездного, который может стать универсальным, приводится столичная карта «Тройка».

Речь о коротких поездках до 10 минут, под которые создадут специальный льготный тариф. Для чего это делается, как будет работать и к чему приведет?

Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»:

– Мотивируется это комфортом, усилением безопасности поездок и простотой оплаты так называемых бесшовных поездок: вышел из метро — и сразу на самокат. Но цель очевидна.

Чем легче человек расстается с деньгами, тем больше клиентов. Cначала 10 минут, затем более длинные поездки. А там и социальные карты можно подтянуть: пусть старшие школьники и студенты тоже пользуются — за счет бюджета, конечно. Вангую, что следующим в очередь встанет каршеринг.

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Источник: Российская газета, Максим Кадаков