Путешествия
МаршрутыНа выходныеС детьмиЗа границуКараванинг
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Осеннее вождение
30 августа
Новый сезон — новые «засады» на дорогах: чего опасаться в первую очередь
«За рулем» напомнил, к каким неожиданностям...
Эксперт рассказал, можно ли определить «паленый» бензин по цвету и запаху
30 августа
Эксперт рассказал, можно ли определить «паленый» бензин по цвету и запаху
Павел Константинов: ни цвет, ни запах не...
Не заводится мотор? Берем домкрат!
30 августа
Не заводится мотор? Берем домкрат!
«За рулем» напоминает, как можно запустить ДВС

Кикшеринг можно будет оплатить по проездному

Кадаков: После «самоката по проездному» такую схему предложат и для каршеринга

Инициативу об оплате аренды самоката транспортной картой выдвинула кикшеринговая компания «МТС Юрент». В качестве примера проездного, который может стать универсальным, приводится столичная карта «Тройка».

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

Речь о коротких поездках до 10 минут, под которые создадут специальный льготный тариф. Для чего это делается, как будет работать и к чему приведет?

Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»:

– Мотивируется это комфортом, усилением безопасности поездок и простотой оплаты так называемых бесшовных поездок: вышел из метро — и сразу на самокат. Но цель очевидна.

Чем легче человек расстается с деньгами, тем больше клиентов. Cначала 10 минут, затем более длинные поездки. А там и социальные карты можно подтянуть: пусть старшие школьники и студенты тоже пользуются — за счет бюджета, конечно. Вангую, что следующим в очередь встанет каршеринг.

  • «За рулем» можно читать в Viber
Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Источник: Российская газета, Максим Кадаков

Подпишитесь на «За рулем» в

Иннокентий Кишкурно
Фото:АГН «Москва» и «За рулем»
Количество просмотров 1
30.08.2024
Фото:АГН «Москва» и «За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0