Кикшеринг можно будет оплатить по проездному
Инициативу об оплате аренды самоката транспортной картой выдвинула кикшеринговая компания «МТС Юрент». В качестве примера проездного, который может стать универсальным, приводится столичная карта «Тройка».
Речь о коротких поездках до 10 минут, под которые создадут специальный льготный тариф. Для чего это делается, как будет работать и к чему приведет?
Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»:
– Мотивируется это комфортом, усилением безопасности поездок и простотой оплаты так называемых бесшовных поездок: вышел из метро — и сразу на самокат. Но цель очевидна.
Чем легче человек расстается с деньгами, тем больше клиентов. Cначала 10 минут, затем более длинные поездки. А там и социальные карты можно подтянуть: пусть старшие школьники и студенты тоже пользуются — за счет бюджета, конечно. Вангую, что следующим в очередь встанет каршеринг.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: Российская газета, Максим Кадаков