Глава Мерседеса подтвердил одновременную разработку двух разных S-Class

Новый флагман Mercedes-Benz появится в 2030 году в версиях электрокара и с ДВС

В следующем поколении Mercedes-Benz S-Class и EQS объединятся под одной маркой. Таким образом, новый флагман Mercedes появится в 2030 году в версиях с электроприводом и двигателем внутреннего сгорания.

Это часть стратегии немецкого бренда по выравниванию линейки электромобилей и автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Таким образом, S-Class продолжат выпускать с двигателем внутреннего сгорания в восьмом поколении, несмотря на предыдущие планы заменить его вторым поколением EQS к концу десятилетия.

Mercedes откажется от имени EQS, введенного для флагманской электрической модели в 2021 году. Генеральный директор Ола Каллениус подтвердил: «В будущем будет два S-Class — с двигателем внутреннего сгорания и электрический».

Однако модели при этом будут основываться на разных платформах. S-Class EV будет использовать новую платформу MB.EA Large, в то время как версия с ДВС будет построена на усовершенствованной версии текущей архитектуры MRA.

Объединение моделей происходит на фоне снижения продаж как S-Class, так и EQS, причем поставки автомобилей с ДВС упали на 37% в первом квартале 2024 года. В Мерседес рассчитывали, что электромобили составят более 20% глобальных продаж в 2023 году, но их доля составила лишь 11%, несмотря на рост продаж электромобилей на 73% по сравнению с 2022 годом.

Высокопоставленный источник, знакомый с планами Мерседеса, сообщил, что решение о разработке восьмого поколения S-Class с ДВС почти гарантирует продолжение выпуска E-Class в седьмом поколении с бензиновыми и дизельными двигателями, а также его электрической версии, которая заменит текущий седан EQE.

Несмотря на использование разных платформ, восьмое поколение S-Class будет унифицировано по интерьеру и экстерьеру для моделей с ДВС и электрических версий. Это соответствует стратегии конкурентов, таких как BMW 7 Series и i7.

Как и в случае с G-Class, каждая модель получит свою уникальную решетку радиатора, но общий дизайн будет явно прослеживаться.

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Источник: Autocar