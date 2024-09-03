В рамках партнерства: РЖД помогут дружественной стране с модернизацией дорог

РЖД модернизируют железные дороги на Кубе и создадут единый диспетчерский центр

Холдинг Российские железные дороги (РЖД) модернизируют несколько железных дорог на Кубе, а также сформируют единый диспетчерский центр управления перевозками в рамках контракта с кубинскими властями. Об этом рассказали представители компании в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ).

Также в планах РЖД разработка генплана развития железных дорог, кроме создания диспетчерского центра российские специалисты обучат кубинцев.

О достигнутом между Россией и Кубой соглашении кабмин рассказал еще в марте, подписанный сторонами документ предполагает сотрудничество в части модернизации кубинской железнодорожной инфраструктуры. По словам первого замглавы РЖД Сергея Павлова, компания до конца текущего года подготовит соответствующий контракт.

«Контракт на восстановление и модернизацию железнодорожной инфраструктуры Кубы... Центральная линия (Гавана-Сантьяго-де-Куба) 835 километров… Южная Линия… (станция "19 ноября"-станция Навахас, включая узел Гаваны, и ветка Монтальво) 166 километров… Линия Сьенфуэгос (Санта Клара и ветка Рефинерия) 77,4 километра», – говорится в сообщении РЖД.

Согласно планам, будет модернизировано более одной тысячи километров железных дорог на Кубе. Ключевыми моментами при реализации проекта названы: увеличение скорости до 120 км в час с 40-60 км в час, увеличение грузопотока – до 21,6 млн тонн с 14,7 млн тонн, увеличение пассажиропотока – до 24,3 млн человек с 7,8 млн человек. Отмечается, что благодаря модернизации железнодорожной магистрали, время в пути на участке Гавана – Сантьяго-де-Куба сократится до 12 часов с нынешних 20 часов.

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Источник: ria.ru