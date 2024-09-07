Куда поехать в Грузии? Грузинские ученые назвали привлекательные места

Грузинские ученые оценили условия для туризма в регионе Квемо-Картли

Исследователи из Института Геофизики им. М. Нодия, Института Географии Вахушти Багратиони ТГУ и Национального агентства окружающей среды Грузии изучили климатические условия для туризма в регионе Квемо-Картли. Используя Индекс климатических условий для отдыха (HCI), ученые продолжили традицию изучения курортных ресурсов Грузии, начатую в 1920-х годах.

Регион Квемо-Картли

По результатам исследования, наивысшие показатели HCI были зафиксированы в Манглиси (91 в июле - «Идеально»), Дманиси и Тетри Цкаро (89 в июле-августе - «Отлично»), а также в Марнеули (87 в мае - «Отлично»). Регион Цалка признали привлекательным для летнего туризма.

Методология исследования включала анализ пяти климатических переменных: температуры воздуха, влажности, облачности, осадков и ветра, с использованием данных из различных источников, включая Национальное экологическое агентство Грузии и справочники по климату СССР.

Регион Квемо-Картли

Исследование охватило восемь локаций в Квемо-Картли на высотах от 300 до 1458 метров над уровнем моря, показывая, что средний месячный HCI варьируется от 58 («Приемлемо») до 91 («Идеально»).

Регион Квемо-Картли расположен в юго-восточной части Грузии и граничит с Тбилиси, Мцхета-Мтианети, Шида-Картли, Самцхе-Джавахети, Арменией и Азербайджаном.

Здесь разнообразный ландшафт и климат, что делает его перспективным для развития экотуризма, культурного и гастрономического туризма.

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Источник: Kass Land Diamond Resort