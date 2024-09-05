Рассказали, когда электрический Largus встанет на конвейер

АВТОВАЗ запустит производство Lada e-Largus в Ижевске в конце сентября

АВТОВАЗ начнет серийное производство электромобиля Lada e-Largus на заводе в Ижевске в конце сентября, сообщил Сергей Громак, вице-президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами компании.

Об этом он рассказал на сессии «Российский автопром: курс на Восток или технологический суверенитет?» в рамках Восточного экономического форума.

«Мы планируем запуск электромобиля e-Largus в конце сентября на ижевском заводе. Это полностью локализованный отечественный продукт», — отметил Громак.

Кроме того, он добавил, что автомобиль Lada Aura уже полностью готов к началу производства, которое также запланировано на сентябрь.

На первом этапе производства будущего e-Largus доля отечественных компонентов должна составить не менее 50%. Кроме того, утверждается, что e-Largus будет максимально адаптирован к российским дорожным и климатическим условиям.

Цены на e-Largus пока не объявлены.

Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке.

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Источник: ТАСС