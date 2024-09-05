Рассказали, когда электрический Largus встанет на конвейер

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АВТОВАЗ запустит производство Lada e-Largus в Ижевске в конце сентября

АВТОВАЗ начнет серийное производство электромобиля Lada e-Largus на заводе в Ижевске в конце сентября, сообщил Сергей Громак, вице-президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами компании.

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Об этом он рассказал на сессии «Российский автопром: курс на Восток или технологический суверенитет?» в рамках Восточного экономического форума.

«Мы планируем запуск электромобиля e-Largus в конце сентября на ижевском заводе. Это полностью локализованный отечественный продукт», — отметил Громак.

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Кроме того, он добавил, что автомобиль Lada Aura уже полностью готов к началу производства, которое также запланировано на сентябрь.

На первом этапе производства будущего e-Largus доля отечественных компонентов должна составить не менее 50%. Кроме того, утверждается, что e-Largus будет максимально адаптирован к российским дорожным и климатическим условиям.

Цены на e-Largus пока не объявлены.

Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке.

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Источник: ТАСС

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Алексеева Елена
Количество просмотров 175
05.09.2024
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Отзывы о LADA Largus ()

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
LADA Largus  2017
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год
Достоинства:
Вестимость, подвеска
Недостатки:
Динамика, управляемость, эргономика, сиденья, в салон попадает пыль.
Комментарий:
Автомобиль служебный, куплен в 2019 году для поездок по области, в том числе по грунтовым дорогам. Потому выбрана модификация Кросс. Выбирали не очень долго, бюджет был такой, что не разгуляешься. После покупки Ларгус используется очень активно, ездит в основном по трассам и немного по грунтовкам. Первые впечатления были - что это такое? Посадка за рулём неудобная, до сих пор так и не нашёл удобного положения - либо колени в воздухе висят, либо за рулём нужно тянуться, кнопки-ручки и их расположение явно сделаны для французов которые любят машины с извращениями - всё описано уже тысячи раз, повторять нет смысла. ВАЗовский 16 клапанный мотор вялый. Единственное, что сразу понравилось - поведение на грунтовках и объём багажника. Когда пробег подошёл к 30000 км мотор чуток ожил. Мотор сам крученный, нормально едет только при оборотах 3000 в мин и выше. Правда всё равно нормально выполнить обгон на трассе можно только на 3-й передаче выкручивая мотор до красной зоны тахометра. Управляемость так себе. По прямой Ларгус едет хорошо, но повороты не любит, да и сиденья не позволяют активно рулить - боковой поддержки практически нет. Радиус разворота большой из-за длинной базы. На грунтовках можно разогнаться, подвеска и дорожный просвет позволяют, но в салон попадает очень много пыли - салонный фильтр особо не помогает. Заводские дворники - шлак, можно выкидывать сразу после покупки. Что бы я поменял у Ларгус Кросс - поставил с завода колёса не 205/55R16, а 195/65R15 - и дешевле, и мягче. У нас такая зимняя резина, ездит по неровным дорогам на ней намного приятнее. Взял бы я Ларгус себе? Вряд-ли. Для работы автомобиль подходит - довезёт куда надо и пока не ломается. Неплохой, наверное, вариант для такси - можно возить клиентов с кучей багажа, коляской или крупной собакой. Но в качестве личного автомобиля Ларгус подойдёт только тем кому нужен огромный багажник, кого устроит неспешное средство передвижения не вызывающее эмоций и не будет раздражать французская "эргономика" .
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