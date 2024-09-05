Авиаперевозчик Smartavia получит 45 самолетов МС-21 – соглашение подписано на ВЭФ

Российская компания «Яковлев» передаст авиакомпании Smartavia 45 самолетов МС-21

Российская авиастроительная корпорация «Яковлев» поставит авиакомпании Smartavia 45 самолетов МС-21 в рамках подписанного на Восточном экономическом форуме соглашения.

«Соглашение о намерениях на поставку 45 самолетов МС-21 до 2035 года подписано в рамках ВЭФ 2024. Свои подписи на документе поставили заместитель генерального директора ПАО "ОАК" по гражданской авиации - генеральный директор ПАО "Яковлев" Андрей Богинский и исполнительный директор АО Smartavia Андрей Виниченко», – говорится в сообщении.

МС-21

В рамках реализации соглашения состоятся переговоры с лизингодателем, он приобретет воздушные суда и передаст их в финансовую аренду Smartavia.

Для справки: МС-21 – это среднемагистральный пассажирский самолет отечественного производства, его разработку осуществляют специалисты корпорации «Яковлев».

МС-21

Напомним, 3 сентября 2024 года начал свою работу Восточный экономический форум, мероприятие проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.

«За рулем» можно читать в Viber

Источник: ria.ru