Авиаперевозчик Smartavia получит 45 самолетов МС-21 – соглашение подписано на ВЭФ
Российская авиастроительная корпорация «Яковлев» поставит авиакомпании Smartavia 45 самолетов МС-21 в рамках подписанного на Восточном экономическом форуме соглашения.
«Соглашение о намерениях на поставку 45 самолетов МС-21 до 2035 года подписано в рамках ВЭФ 2024. Свои подписи на документе поставили заместитель генерального директора ПАО "ОАК" по гражданской авиации - генеральный директор ПАО "Яковлев" Андрей Богинский и исполнительный директор АО Smartavia Андрей Виниченко», – говорится в сообщении.
В рамках реализации соглашения состоятся переговоры с лизингодателем, он приобретет воздушные суда и передаст их в финансовую аренду Smartavia.
Для справки: МС-21 – это среднемагистральный пассажирский самолет отечественного производства, его разработку осуществляют специалисты корпорации «Яковлев».
Напомним, 3 сентября 2024 года начал свою работу Восточный экономический форум, мероприятие проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.
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Источник: ria.ru