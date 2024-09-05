Путешествия
МаршрутыНа выходныеС детьмиЗа границуКараванинг
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер DFSK ix7
19 сентября
В России сильно подешевел популярный китайский кроссовер
Цена кроссовера DFSK ix7 снизилась в России на...
GAC GS8
19 сентября
В России подешевели все автомобили популярного китайского бренда
Машины марки GAC в базовых версиях в сентябре...
Lada Aura получит новую силовую установку – вот что известно
19 сентября
Lada Aura получит новую силовую установку – вот что известно
АВТОВАЗ разработал полностью электрическую...

Авиаперевозчик Smartavia получит 45 самолетов МС-21 – соглашение подписано на ВЭФ

Российская компания «Яковлев» передаст авиакомпании Smartavia 45 самолетов МС-21

Российская авиастроительная корпорация «Яковлев» поставит авиакомпании Smartavia 45 самолетов МС-21 в рамках подписанного на Восточном экономическом форуме соглашения.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ
«Соглашение о намерениях на поставку 45 самолетов МС-21 до 2035 года подписано в рамках ВЭФ 2024. Свои подписи на документе поставили заместитель генерального директора ПАО "ОАК" по гражданской авиации - генеральный директор ПАО "Яковлев" Андрей Богинский и исполнительный директор АО Smartavia Андрей Виниченко», – говорится в сообщении.
МС-21
МС-21

Кроссоверы дешевле 1,9 млн рублей – 6 лучших вариантов

В рамках реализации соглашения состоятся переговоры с лизингодателем, он приобретет воздушные суда и передаст их в финансовую аренду Smartavia.

Для справки: МС-21 – это среднемагистральный пассажирский самолет отечественного производства, его разработку осуществляют специалисты корпорации «Яковлев».

МС-21
МС-21

Напомним, 3 сентября 2024 года начал свою работу Восточный экономический форум, мероприятие проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.

  • «За рулем» можно читать в Viber
«За рулем» рекомендует...

Нужен кредит на покупку авто?

• Новые правила Центробанка
• Анализ рынка + прогноз
• Обзор выгодных кредитных программ в июле 2024 г.

ПОДОБРАТЬ ВЫГОДНЫЙ АВТОКРЕДИТ

Источник: ria.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 120
05.09.2024
Фото:Wikimedia
Поделиться:
Оцените материал:
0