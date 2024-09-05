Президент призвал увеличить число пассажиров на авиарейсах ДФО до 4 млн в год
Разработку пассажирской версии самолета «Байкал» необходимо ускорить, необходимо запустить его серийное производство в самое ближайшее время. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума.
«Нам надо строить собственные самолеты, надежные, качественные и в нужных нам объемах. В этой связи прошу ускорить разработку пассажирской версии легкого многоцелевого самолета "Байкал". Нужно запустить его в серийное производство уже в ближайшее время», – подчеркнул глава России.
Путин особо подчеркнул, что стоимость и технические характеристики самолета должны быть конкурентоспособными на рынке, а перелеты должны быть доступными для россиян по цене. Российский лидер считает необходимым к 2030 году увеличить число пассажиров на внутренних авиарейсах Дальнего Востока до 4 млн в год.
Напомним, Восточный экономический форум проводится ежегодно, начиная с 2015 года. Президент РФ Владимир Путин традиционно посещает такое значимое мероприятие. Нынешний - девятый по счету форум стартовал 3 сентября под девизом «Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности».
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Источник: tass.ru