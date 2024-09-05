Путешествия
МаршрутыНа выходныеС детьмиЗа границуКараванинг
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер DFSK ix7
19 сентября
В России сильно подешевел популярный китайский кроссовер
Цена кроссовера DFSK ix7 снизилась в России на...
GAC GS8
19 сентября
В России подешевели все автомобили популярного китайского бренда
Машины марки GAC в базовых версиях в сентябре...
Lada Aura получит новую силовую установку – вот что известно
19 сентября
Lada Aura получит новую силовую установку – вот что известно
АВТОВАЗ разработал полностью электрическую...

Президент призвал увеличить число пассажиров на авиарейсах ДФО до 4 млн в год

Путин: запуск производства отечественного самолета «Байкал» необходимо ускорить

Разработку пассажирской версии самолета «Байкал» необходимо ускорить, необходимо запустить его серийное производство в самое ближайшее время. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ
«Нам надо строить собственные самолеты, надежные, качественные и в нужных нам объемах. В этой связи прошу ускорить разработку пассажирской версии легкого многоцелевого самолета "Байкал". Нужно запустить его в серийное производство уже в ближайшее время», – подчеркнул глава России.

Кроссоверы дешевле 1,9 млн рублей – 6 лучших вариантов

Путин особо подчеркнул, что стоимость и технические характеристики самолета должны быть конкурентоспособными на рынке, а перелеты должны быть доступными для россиян по цене. Российский лидер считает необходимым к 2030 году увеличить число пассажиров на внутренних авиарейсах Дальнего Востока до 4 млн в год.

Напомним, Восточный экономический форум проводится ежегодно, начиная с 2015 года. Президент РФ Владимир Путин традиционно посещает такое значимое мероприятие. Нынешний - девятый по счету форум стартовал 3 сентября под девизом «Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности».

  • «За рулем» можно читать в Viber
«За рулем» рекомендует...

Нужен кредит на покупку авто?

• Новые правила Центробанка
• Анализ рынка + прогноз
• Обзор выгодных кредитных программ в июле 2024 г.

ПОДОБРАТЬ ВЫГОДНЫЙ АВТОКРЕДИТ

Источник: tass.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:АГН Москва
Количество просмотров 58
05.09.2024
Фото:АГН Москва
Поделиться:
Оцените материал:
0