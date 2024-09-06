Свершилось: в 2025 году автомобили станут полностью автономными

Tesla анонсировала запуск автопилота Full Self-Driving в ЕС и Китае к 2025 году

Корпорация Tesla намерена внедрить в Евросоюзе и Китае систему полностью автономного вождения Full Self-Driving, FSD в начале 2025 года. Сообщение об этом появилось в официальном аккаунте в соцсетях американского производителя.

Отмечается, что сроки запуска этой функции зависят от одобрения соответствующих местных регулирующих органов. Владелец корпорации миллиардер Илон Маск ранее выражал надежду, что положительное решение об использовании FSD регуляторы в ЕС и КНР вынесут до конца 2024 года.

В планах Tesla открыть в Китае центр обработки данных об использовании электромобилей для обучения искусственного интеллекта (ИИ) в системе Full Self-Driving.

В разработанной Tesla системе используются нейросети для распознавания объектов и принятия решений. При этом в компании уверяют, что автопилот позволит в разы снизить вероятность аварий. Отмечается, что за весь четвертый квартал 2021 года была зафиксирована только одна авария на каждые 6,9 млн км использования системы FSD. Для сравнения: дорожно-транспортные происшествия с участием автомобилей с ДВС регистрируются на каждые 640 тыс. км.

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Источник: techstartups.com