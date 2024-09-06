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Свершилось: в 2025 году автомобили станут полностью автономными

Tesla анонсировала запуск автопилота Full Self-Driving в ЕС и Китае к 2025 году

Корпорация Tesla намерена внедрить в Евросоюзе и Китае систему полностью автономного вождения Full Self-Driving, FSD в начале 2025 года. Сообщение об этом появилось в официальном аккаунте в соцсетях американского производителя.

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Отмечается, что сроки запуска этой функции зависят от одобрения соответствующих местных регулирующих органов. Владелец корпорации миллиардер Илон Маск ранее выражал надежду, что положительное решение об использовании FSD регуляторы в ЕС и КНР вынесут до конца 2024 года.

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В планах Tesla открыть в Китае центр обработки данных об использовании электромобилей для обучения искусственного интеллекта (ИИ) в системе Full Self-Driving.

В разработанной Tesla системе используются нейросети для распознавания объектов и принятия решений. При этом в компании уверяют, что автопилот позволит в разы снизить вероятность аварий. Отмечается, что за весь четвертый квартал 2021 года была зафиксирована только одна авария на каждые 6,9 млн км использования системы FSD. Для сравнения: дорожно-транспортные происшествия с участием автомобилей с ДВС регистрируются на каждые 640 тыс. км.

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Источник: techstartups.com

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Светлана Тарасенко
Фото:Unsplash
Количество просмотров 80
06.09.2024
Фото:Unsplash
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