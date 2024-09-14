Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Грядет серьезное подорожание: на сколько вырастут цены на авто из-за утильсбора
19 сентября
Грядет серьезное подорожание: на сколько вырастут цены на авто из-за утильсбора
РОАД: автомобили в РФ подорожают на 20% из-за...
Интерьер DFSK ix7
19 сентября
В России сильно подешевел популярный китайский кроссовер
Цена кроссовера DFSK ix7 снизилась в России на...
GAC GS8
19 сентября
В России подешевели все автомобили популярного китайского бренда
Машины марки GAC в базовых версиях в сентябре...

Wuling Hongguang EV с запасом хода 300 км

Wuling Hongguang: начались продажи нового минивэна с запасом хода 300 км

6 сентября совместное предприятие SAIC-GM-Wuling (SGMW) начало предварительную продажу минивэна Wuling Hongguang EV, доступного в двух комплектациях и ценовом диапазоне (в пересчете юаней на доллары) от $9850 до $10 300 (885 тыс. - 925 тыс. рублей). Полноценный запуск продаж запланирован на конец года. Для сравнения, бензиновая версия стоит от 6600 до 8600 долларов (593 тыс. – 772 тыс. рублей).

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ
Минивэн Wuling Hongguang EV
Минивэн Wuling Hongguang EV

У Wuling Hongguang EV закругленный закрытый перед, что соответствует современным тенденциям, а логотип бренда перенесен на капот. Задняя часть автомобиля квадратная и простая.

Габариты Wuling Hongguang EV составляют 4515/1725/1790 мм, колесная база – 2850 мм, а снаряженная масса – 1275 кг. Предлагается три цвета кузова: белый, серебристый и стальной серый. Электродвигатель мощностью 75 кВт обеспечивает запас хода 300 км, а зарядка до 80% занимает 30 минут при постоянном токе и 9,8 часов при переменном токе.

Внутри у бюджетника также все лаконично и просто: прямоугольные выходы кондиционера, ручки управления и приплюснутое снизу рулевое колесо. Автомобиль оснащен антиблокировочной тормозной системой и дополнительной подушкой безопасности водителя.

За доплату доступен 8-дюймовый экран, управление окнами с брелка, бортовой источник питания 12 В. Есть два варианта компоновки сидений: пятиместная и шестиместная с возможностью складывания для увеличения объема багажника до 2,8 м³.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Источник: СarNewsChina

Подпишитесь на «За рулем» в

Алексеева Елена
Фото:Autohome
Количество просмотров 139
14.09.2024
Фото:Autohome
Поделиться:
Оцените материал:
0