Wuling Hongguang EV с запасом хода 300 км

Wuling Hongguang: начались продажи нового минивэна с запасом хода 300 км

6 сентября совместное предприятие SAIC-GM-Wuling (SGMW) начало предварительную продажу минивэна Wuling Hongguang EV, доступного в двух комплектациях и ценовом диапазоне (в пересчете юаней на доллары) от $9850 до $10 300 (885 тыс. - 925 тыс. рублей). Полноценный запуск продаж запланирован на конец года. Для сравнения, бензиновая версия стоит от 6600 до 8600 долларов (593 тыс. – 772 тыс. рублей).

Минивэн Wuling Hongguang EV

У Wuling Hongguang EV закругленный закрытый перед, что соответствует современным тенденциям, а логотип бренда перенесен на капот. Задняя часть автомобиля квадратная и простая.

Габариты Wuling Hongguang EV составляют 4515/1725/1790 мм, колесная база – 2850 мм, а снаряженная масса – 1275 кг. Предлагается три цвета кузова: белый, серебристый и стальной серый. Электродвигатель мощностью 75 кВт обеспечивает запас хода 300 км, а зарядка до 80% занимает 30 минут при постоянном токе и 9,8 часов при переменном токе.

Внутри у бюджетника также все лаконично и просто: прямоугольные выходы кондиционера, ручки управления и приплюснутое снизу рулевое колесо. Автомобиль оснащен антиблокировочной тормозной системой и дополнительной подушкой безопасности водителя.

За доплату доступен 8-дюймовый экран, управление окнами с брелка, бортовой источник питания 12 В. Есть два варианта компоновки сидений: пятиместная и шестиместная с возможностью складывания для увеличения объема багажника до 2,8 м³.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: СarNewsChina