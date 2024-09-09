Хотите купить машину? Не откладывайте покупку в долгий ящик, и вот почему

Эксперты объяснили, как повышенный утильсбор изменит цены на авторынке России

Новые правила утилизационного сбора в первую очередь затронут автомобили от китайского автопрома, не локализованные в России. А цены на новые машины, привезенные для перепродажи, на первом этапе вырастут, а затем станут неподъемными для большинства россиян. Таким прогнозом поделились эксперты автоотрасли.

«Более всего подорожают автомобили с объемом двигателя свыше трех литров – даже если такая машина ввезена для личного пользования, то для нее коэффициенты вырастут в два раза. Соответственно, покупать такие авто станет невыгодно. А вот для автомобилей с объемом двигателя до трех литров, ввезенных для личного пользования, ничего не изменится», – предположила управляющий директор компании Frank Auto Ирина Франк.

Для иномарок утильсбор будет индексироваться поэтапно, и для частных лиц, и для организаций. Другими словами, цены на новые машины, вырастут, а затем и вовсе станут неподъемными, убеждена Франк. Причем, в первую очередь новые правила утильсбора затронут китайские автобренды, не локализованные в РФ.

«Если вы собираетесь купить авто в ближайшее время, то не откладывайте покупку в долгий ящик – дешеветь машины точно не будут, а вот постепенное подорожание гарантировано», – советует Франк.

В то же время заместитель генерального директора по закупкам «Ресурс Групп» Юлия Кравчук подчеркивает, что индексация утильсбора приведет к росту стоимости и новых, и подержанных автомобилей.

«Особенно изменения затронут автомобили представительского класса, ввозимые через параимпорт, для которых будет действовать повышенный тариф утильсбора. Стоимость авто бюджетного сегмента также вырастет. Но в сравнении со средним или бизнес-классом, рост будет не таким значительным», – предположила Кравчук.

Рассуждая о ситуации на вторичном рынке, Франк предположила, что цены на автомобили с пробегом тоже вырастут. Ситуация может меняться в зависимости от событий в экономике и поведения потребителей. Причем цены скорректируются, когда спрос на автомобили снизится, подчеркивает Франк.

«За первое полугодие 2024 года цены на поддержанные автомобили выросли на 5-7%. Индексация утилизационного сбора повлияет и на этот сегмент. Поэтому, по нашим прогнозам, стоимость авто до конца года может увеличиться еще на 5-7%», – предполагает Кравчук.

По мнению доцента Финансового университета при Правительстве Петра Щербаченко, дилеры постепенно обновят прайс-листы, и это будет первым шагом к грядущему росту цен.

«На мой взгляд, можно ожидать осенью постепенного повышения стоимости автомобиля примерно на 20-30% от размера утильсбора, преимущественно на иностранные автомобили», – предполагает Щербаченко.

Эксперты склоняются к мнению, что автовладельцы на фоне роста цен откажутся от перспективы замены машин на новые. Рынок подержанных автомобилей сократится, при этом спрос будет расти. Самыми востребованными будут машины с пробегом в возрасте 3-7 лет, считают в экспертном сообществе.

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Источник: spb.mk.ru