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Грядет серьезное подорожание: на сколько вырастут цены на авто из-за утильсбора
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Что будет с утильсбором – эксперты делают прогнозы, и они вам не понравятся

Глава НАС Шапарин: Цены на авто из КНР вырастут до 20% после роста утильсбора

Предстоящее повышение утилизационного сбора стало причиной огромных очередей на границе с Россией, на текущий момент ее можно пересечь только спустя семь дней. В экспертном сообществе прогнозируют, что такая ситуация продлится вплоть до начала октября.

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Geely Atlas 4WD против Atlas 2WD: сравнили две версии кроссовера

Рассуждая о последствиях для рынка от повышения утильсбора, вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин рассказал, что вырастут цены на автомобили, ввезенные из Китая и не имеющие локального производства в России.

«Утильсбор повышают на машины, которые не производятся в России. Причем на актуальные для наших соотечественников модели, включая минивэны для больших семей», – уточнил глава НАС.

Исключением может стать бренд Haval, у которого есть завод под Тулой, а также Geely, выпускающий свою продукцию под маркой «БелДжи» в Белоруссии. Не исключено, что льготы получат Chery – на бывшем заводе Nissan в Петербурге китайский бренд собирает автомобили Xcite, «Москвич», выпускающий JAC, а также Changan – прототип Volga.

Что касается остальных популярных марок, их ждет повышение на рынке РФ, причем значительное, убеждены в экспертном сообществе.

«Удар по авторынку будет нанесен сильнейший. Мы прекрасно понимаем, что 300 тыс. дополнительных рублей на ходовые китайские машины – это минимум 10-20% их стоимости», – констатирует вице-президент НАС.

Его позицию разделяют и другие эксперты автоотрасли, допускающие рост цен на новые автомобили к концу 2024 года минимум на 10%.

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Источник: autonews.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 490
10.09.2024
Фото:Depositphotos
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