4,8 м, 338 л.с., автопилот: стартовало производство нового кроссовера

В КНР начался выпуск нового кроссовера Avatr 07 от Changan, CATL и Huawei

В КНР продажи среднеразмерного кроссовера Avatr 07 стартуют 26 сентября. Известно, что это будет самый дешевый автомобиль в линейке бренда.

Экстерьер автомобиля отличается узкими светодиодными фарами и фонарями, крупными бамперами, камерами вместо боковых зеркал. Кроссовер получил панорамную крышу. Салон отделан деревом и кожей. Также у автомобиля есть автопилот. Трехспицевый руль у Avatr 07 изготовлен в форме овала.

Avatr 07

Длина новинки равна 4825 мм. Автомобиль оснащен электромотором мощностью 338 л.с. Более мощной версии положена двухмоторная силовая установка суммарной отдачей 590 л.с. Также будет доступна гибридная версия с бензиновым двигателем и двумя электромоторами.

Цена будет варьироваться от 250 до 300 тыс. юаней (3,3–3,9 млн рублей по текущему курсу).

Avatr 07

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Источник: carnewschina.com