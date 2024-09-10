4,8 м, 338 л.с., автопилот: стартовало производство нового кроссовера
В КНР продажи среднеразмерного кроссовера Avatr 07 стартуют 26 сентября. Известно, что это будет самый дешевый автомобиль в линейке бренда.
Экстерьер автомобиля отличается узкими светодиодными фарами и фонарями, крупными бамперами, камерами вместо боковых зеркал. Кроссовер получил панорамную крышу. Салон отделан деревом и кожей. Также у автомобиля есть автопилот. Трехспицевый руль у Avatr 07 изготовлен в форме овала.
Длина новинки равна 4825 мм. Автомобиль оснащен электромотором мощностью 338 л.с. Более мощной версии положена двухмоторная силовая установка суммарной отдачей 590 л.с. Также будет доступна гибридная версия с бензиновым двигателем и двумя электромоторами.
Цена будет варьироваться от 250 до 300 тыс. юаней (3,3–3,9 млн рублей по текущему курсу).
Ранее сообщалось, что знакомый, надежный «европеец» вернулся в Россию по цене Lada Vesta.
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Источник: carnewschina.com