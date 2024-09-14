В погоне за VW Beetle: китайцы сделали своего Жука из стекловолокна

Фальшивый Wecan Beetle оснащен электромотором и используется на свадьбах

Удивительно, но китайцы создали четырехдверный электромобиль в стиле Beetle. Однако этот Beetle выглядит как клон из параллельной вселенной, грубоват и халтурно слеплен — его сложно назвать настоящей машиной.

Wecan Beetle

Производством автомобиля занимается компания Wecan, базирующаяся в Циндао, городе, находящемся на полпути между Пекином и Шанхаем. Wecan специализируется на производстве прицепов и грузовиков, основанных на моделях прошлого, а теперь вот попыталась воссоздать Beetle.

Кузов этого автомобиля представляет собой цельный блок из стекловолокна, соединяющий крылья с центральным корпусом и объединяющий их в одну отливку.

Визуально он напоминает немецкую модель 1968 года с круглыми фарами и простыми бамперами, и его размеры соответствуют настоящему Volkswagen. Однако на этом сходство с оригиналом заканчивается.

Согласно прайс-листу Wecan, автомобиль поставляется с полной светотехникой, но на фотографиях она явно не соответствует оригиналу. Ручки и кнопки непропорционально большие и, вероятно, изготовлены из подручных материалов, найденных на заводе.

Бамперы из стекловолокна окрашены в серебристый цвет и установлены ниже исходного положения, что придает передним крыльям странный вид. Судя по брошюре, машина изготовлена из настоящего стеклопластика, а не из акрила, как можно было бы предположить.

Оригинальная решетка охлаждения двигателя под задним стеклом закрыта. Подножки сняты, а наружные зеркала — мотоциклетные. Двери крепятся на обычных петлях и не идеально подходят к кузову. Кузов также кажется значительно выше шасси, а колеса и шины выступают из крыльев.

Внутри Wecan еще меньше похож на VW Beetle. Пол ровный, без центрального тоннеля, а приборная панель упрощена и содержит лишь небольшой цифровой дисплей. Педалей две, причем педаль тормоза шарнирно закреплена вверху.

Задний электродвигатель питается от блока свинцово-кислотных аккумуляторов. С таким оборудованием автомобиль достигает максимальной скорости 35 км/ч и может проехать 80 километров без подзарядки, которая занимает от шести до восьми часов.

Впрочем, этого вполне достаточно для того, чтобы использовать автомобиль в качестве манекена Volkswagen на свадьбах, для туристических поездок, рекламных акций и других подобных мероприятий.

Стоит отметить, что оригинальный VW Beetle в Китае никогда официально не продавали.

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Источник: de.motor1.com