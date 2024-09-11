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Брать или не брать? Чем может обернуться автокредит в нынешних условиях

Эксперт Сажин предостерег от оформления автокредита перед повышением утильсбора

Решение о повышении утильсбора грозит возможными проблемами, которые на первый взгляд неочевидны, поэтому решение о б оформлении автокредита в текущих условиях нужно принимать обдуманно, оценив все риски. Таким мнением поделился автоэксперт Владимир Сажин.

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Рассуждая о необходимости приобретения машины посредством займа, он предупреждает, что можно столкнуться с непредвиденными обстоятельствами.

«Берешь машину в кредит за проценты, а потом жизнь дает трещину, и отдавать будет нечем. Нужно понимать, что всегда наши желания должны совпадать с нашими возможностями. Потому что в противном случае можно и сесть, и последний суп без соли доесть», – предостерегает эксперт.

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Также Сажин обратил внимание на то, показатель доли автокредитов на протяжении трех месяцев в России держится на уровне показателя в 80%.

«Посыл в том, что все пытаются увеличить утилизационный сбор. Здесь много подводных камней, поэтому к покупке машины в кредит нужно подходить осознанно, как к слову «Да» в загсе», – предостерегает специалист.

Согласно официальной информации, в июле россияне оформили 122,3 тыс. кредитов на покупку новых автомобилей, это на 0,8% больше, чем в июне. Доля автокредитов на новые машины составила 81,3% от общего числа выданных кредитов.

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Источник: osnmedia.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 199
11.09.2024
Фото:Depositphotos
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