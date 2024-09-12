Российские авиаперевозчики просят власти пересмотреть возросшие сборы

В России из-за повышения сборов авиаперевозчикам могут подорожать авиабилеты

Увеличение аэронавигационного сбора с авиаперевозчиков России приведет к росту стоимости авиабилетов. Об этом говорится в официальном письме Минтрансу от Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ). Представители компании просят пересмотреть проект по увеличению сборов из-за риска роста цен на билеты.

В проекте предусмотрено увеличение аэронавигационного сбора с российских авиакомпаний на внутренних рейсах на 37%, на международных – на 100%.

«Это приведет к росту стоимости авиабилетов и снижению спроса на авиаперевозки, а также ухудшению конкурентных позиций относительно иностранных перевозчиков», — говорится в письме.

Утвержденный Федеральной антимонопольной службой (ФАС) 30 августа приказ о повышении ставок вступит в силу 17 сентября 2024 года. Согласно приказу, ставки для иностранных перевозчиков останутся прежними –161 доллар (14,5 тыс. рублей по курсу Центробанка) за каждые 100 км полета при взлетной массе самолета от 50 до 100 тонн. Для российских авиаперевозчиков ставки вырастут с 1,2 тыс. до 1,6 тыс. руб. внутри России и с 4,6 тыс. до 9,2 тыс. руб. на международных рейсах.

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Источник: kommersant.ru