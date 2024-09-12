Путешествия
МаршрутыНа выходныеС детьмиЗа границуКараванинг
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Грядет серьезное подорожание: на сколько вырастут цены на авто из-за утильсбора
19 сентября
Грядет серьезное подорожание: на сколько вырастут цены на авто из-за утильсбора
РОАД: автомобили в РФ подорожают на 20% из-за...
Интерьер DFSK ix7
19 сентября
В России сильно подешевел популярный китайский кроссовер
Цена кроссовера DFSK ix7 снизилась в России на...
GAC GS8
19 сентября
В России подешевели все автомобили популярного китайского бренда
Машины марки GAC в базовых версиях в сентябре...

Все для народа: к спортивным объектам построили 88 участков подъездных дорог

Хуснуллин: в России в рамках нацпроекта обновили более 300 км дорог

С начала года в России введены в эксплуатацию более 300 км дорог к спортивно-оздоровительным объектам в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщил заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Он подчеркнул, что качественная транспортная инфраструктура имеет огромное значение для любой сферы жизни, включая популяризацию любительского и профессионального спорта и здорового образа жизни.

«С каждым годом появляется все больше спортивных сооружений, мест для занятия физической культурой, и мы делаем все, чтобы обеспечить транспортную доступность к ним. В этом году такую работу продолжили. Благодаря нацпроекту “Безопасные качественные дороги” уже введены в эксплуатацию 88 участков подъездных дорог к физкультурно-оздоровительным комплексам, стадионам, спортивным школам. Их общая протяженность составляет 312 км», – уточнил зампред правительства.

По словам министра транспорта Романа Старовойта, в 2024 году по нацпроекту запланированы работы по ремонту, реконструкции и строительству 270 участков дорог, ведущих к объектам спорта.

Что может помешать Тойоте проехать 500 тысяч км
«Их общая протяженность составит 892,5 км. К обеспечению безопасности дорожного движения здесь повышенное внимание, так как это маршруты, по которым взрослые возят на тренировки детей либо дети и подростки добираются на занятия самостоятельно. Поэтому важно оборудование пешеходных переходов, тротуаров, светофорных объектов», – уточнил глава ведомства.

Транспортная доступность к спортивным и оздоровительным объектам является отличным стимулом к регулярным занятиям физкультурой, подчеркивает заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Игорь Костюченко.

«Сейчас по всей стране идет активное строительство физкультурно-оздоровительных комплексов, дворцов спорта, спортивных центров, соответственно, к ним должны вести современные дороги – безопасные и качественные. Это в свою очередь влияет на повышение качества жизни населения», – констатирует замруководителя.

Отмечается, что на смену завершающемуся в этом году проекту придет другой: «Инфраструктура для жизни», в рамках которого продолжится работа по приведению в нормативное состояние подъездных маршрутов к объектам спорта.

  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник: government.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:АГН Москва
Количество просмотров 43
12.09.2024
Фото:АГН Москва
Поделиться:
Оцените материал:
0