Все для народа: к спортивным объектам построили 88 участков подъездных дорог

Хуснуллин: в России в рамках нацпроекта обновили более 300 км дорог

С начала года в России введены в эксплуатацию более 300 км дорог к спортивно-оздоровительным объектам в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщил заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

Он подчеркнул, что качественная транспортная инфраструктура имеет огромное значение для любой сферы жизни, включая популяризацию любительского и профессионального спорта и здорового образа жизни.

«С каждым годом появляется все больше спортивных сооружений, мест для занятия физической культурой, и мы делаем все, чтобы обеспечить транспортную доступность к ним. В этом году такую работу продолжили. Благодаря нацпроекту “Безопасные качественные дороги” уже введены в эксплуатацию 88 участков подъездных дорог к физкультурно-оздоровительным комплексам, стадионам, спортивным школам. Их общая протяженность составляет 312 км», – уточнил зампред правительства.

По словам министра транспорта Романа Старовойта, в 2024 году по нацпроекту запланированы работы по ремонту, реконструкции и строительству 270 участков дорог, ведущих к объектам спорта.

«Их общая протяженность составит 892,5 км. К обеспечению безопасности дорожного движения здесь повышенное внимание, так как это маршруты, по которым взрослые возят на тренировки детей либо дети и подростки добираются на занятия самостоятельно. Поэтому важно оборудование пешеходных переходов, тротуаров, светофорных объектов», – уточнил глава ведомства.

Транспортная доступность к спортивным и оздоровительным объектам является отличным стимулом к регулярным занятиям физкультурой, подчеркивает заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Игорь Костюченко.

«Сейчас по всей стране идет активное строительство физкультурно-оздоровительных комплексов, дворцов спорта, спортивных центров, соответственно, к ним должны вести современные дороги – безопасные и качественные. Это в свою очередь влияет на повышение качества жизни населения», – констатирует замруководителя.

Отмечается, что на смену завершающемуся в этом году проекту придет другой: «Инфраструктура для жизни», в рамках которого продолжится работа по приведению в нормативное состояние подъездных маршрутов к объектам спорта.

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Источник: government.ru