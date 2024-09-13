Водители оценят: на высокоскоростных трассах возведут комфортные отели для ночлега

Хуснуллин: более 1 млн поездок совершили автомобилисты по северному обходу Твери

Более одного миллиона поездок совершено по высокоскоростной автомобильной трассе М-11 «Нева». Об этом сообщил заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

Он подчеркнул, что на трассе М-11 продолжают развивать многофункциональные зоны дорожного сервиса (МФЗ). На одной из них в Новгородской области по направлению в Петербург завершено строительство первого отеля.

«С запуском движения по северному обходу Твери на М-11 „Нева“ у автомобилистов появилась возможность проехать по скоростным дорогам без единого светофора более 1,5 тыс. км от Санкт-Петербурга до Казани и свыше 2 тыс. км от Северной столицы до Краснодара. Новый участок востребован у автомобилистов: меньше чем за два месяца, прошедших с открытия, пользователи уже совершили более 1 млн поездок по обходу», – рассказал заместитель председателя правительства.

Хуснуллин обращает внимание на важность того, чтобы во время дальних поездок путешественники смогли остановиться на отдых в безопасном месте, а также остановиться на ночлег в комфортных отелях. В Окуловском районе Новгородской области в составе МФЗ возвели отель, который уже в самое ближайшее время примет первых гостей, привел пример Хуснуллин.

«Отель станет не только местом отдыха для автомобилистов и пассажиров, но и позволит создать новые рабочие места», – сказал зампред.

По мнению главы госкомпании «Автодор» Вячеслава Петушенко, строительство таких объектов на скоростных трассах придает мощный импульс для развития автотуризма.

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Источник: government.ru