Водители будут платить в два раза больше за недельный простой у КПП

Эстония намерена в 2 раза повысить расценки за ожидание у КПП на границе с РФ

Оплата за ожидание у эстонского контрольно-пропускного пункта (КПП) «Лухамаа» на границе с Россией может вырасти в несколько раз. С таким предложением эстонский оператор зоны ожидания автотранспорта Collade обратился к МВД Эстонии.

«Согласно предложению компании Collade, направленному Министерству внутренних дел, плату за пользование зоной ожидания предлагается повысить до 50 евро для грузового транспорта, до 25 евро для легковых автомобилей и до 15 евро – для мотоциклов», – говорится в обращении.

На сегодняшний день плата за ожидание для грузового транспорта составляет 16 евро, для легкового – девять, а для мотоциклов – шесть евро. Последний раз повышение цен произошло в 2020 году.

Основанием к такому решению в компании назвали высокую инфляцию, а также рост расходов, связанных с увеличившимся временем ожидания у КПП. Отмечается, что из-за ограничений пропускная способность эстонско-российской границы значительно сократилась: в настоящее время ее пересекает в 12 раз меньше транспортных средств. При этом водители грузовиков неделями простаивают на границе из-за проверок эстонской таможни.

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Источник: ria.ru