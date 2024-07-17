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Еще одна балтийская республика ограничила въезд транспорту с номерами Беларуси

Литва вслед за Латвией запретила въезд в страну машинам с белорусскими номерами

Власти Литвы с 18 июля 2024 года запретят въезд транспортным средствам с белорусскими номерами. Об этом сообщает пресс-служба таможенного департамента республики.

КПП «Чернышевское» на границе с Литвой
КПП «Чернышевское» на границе с Литвой
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«С 00:00 18 июля легковые автомобили с белорусскими номерами не будут пропускаться на территорию Евросоюза... Запрет на въезд на территорию ЕС распространяется на легковые автомобили независимо от гражданства их владельца или водителя», – говорится в сообщении ведомства.

Все легковые автомобили с белорусскими номерами, находящиеся на территории Евросоюза, в том числе в Литве, должны покинуть его до 18 января 2025 года включительно, уточнили литовские таможенники.

После указанной даты автомобили с белорусскими номерами могут конфисковать.

«Лица, управляющие автомобилями с белорусскими номерами, будут считаться нарушившими положения законодательства и подлежат ответственности, предусматривающей штраф и конфискацию автомобиля», – уточнили в таможенном ведомстве.

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Отмечается, что запрет не распространяется на автотранспорт с дипломатическими регистрационными номерами, в случаях, когда автомобиль нужен для обеспечения взаимодействия между дипмиссиями и консульскими представительствами. Также иммунитет будет у международных организаций, дипломатов и их ближайших родственников для личного использования.

Источник: interfax.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Виталий Невар/ТАСС
Количество просмотров 1
17.07.2024
Фото:Виталий Невар/ТАСС
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