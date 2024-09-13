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Больше Camry: в РФ привезли новый японский электрический седан по доступной цене

В России появился в продаже новый электрокар Toyota bZ3 за 3,1 млн рублей

Дилер привез в Россию японский электрический седан Toyota bZ3 актуального первого поколения по цене 3,1 млн руб. Автомобиль предлагают в версии Elite с электромотором мощностью 184 л. с. или 135 кВт, АКП. Привод передний.

Toyota bZ3
Toyota bZ3
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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Toyota bZ3 дебютировал в 2022 году. Семейство bZ представляет собой линейку электрических моделей японского бренда, созданную совместно с китайскими FAW и BYD.

Интерьер Toyota bZ3
Интерьер Toyota bZ3

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Седан bZ3 создан специально для рынка Китая. Он больше актуальной версии Toyota Corolla: длина составляет 4725 мм (на 95 мм), ширина равна 1835 мм (на 55 мм), высота – 1475 мм (на 40 мм). По размеру колесной базы автомобиль опережает Camry: 2880 мм против 2825 мм.

Ранее сообщалось, что знакомый, надежный «европеец» вернулся в Россию по цене Lada Vesta.

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Источник: Autonews

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Ушакова Ирина
Фото:Toyota
Количество просмотров 159
13.09.2024
Фото:Toyota
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