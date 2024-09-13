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Перевозчики жалуются на недельные очереди на границе РФ и КНР – что происходит?

В преддверии повышения утильсбора на пунктах пропуска с Китаем возникли заторы

Предстоящее 1 октября текущего года повышение утилизационного сбора спровоцировало огромные заторы на пунктах пропуска на границе России с Китаем. По словам перевозчиков и импортеров, дистрибуторы ввозят на российскую территорию все виды техники, включая легковые и грузовые автомобили, полуприцепы, а также некоторые виды дорожно-строительной спецтехники.

Граница РФ и КНР
Граница РФ и КНР
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По словам коммерческого директора дистрибутора BWG Евгении Стрельцовой, очереди из машин начали формироваться еще с конца июля – начала августа. Директор по продажам спецтехники FNGroup Михаил Вислогузов констатирует, что ожидание на границе составляет примерно неделю. В то же время руководитель отдела логистики Shuttle Logistic Владимир Гамазков указывает, что в настоящее время объем ввоза транспортных средств на территорию РФ из Китая увеличился на 50%, а некоторых видов техники – более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Вполне вероятно, что объемы поставок будут расти и впредь, а очереди в пунктах пропуска сохранятся.

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Напомним, согласно проекту постановления, разработанному Минпромторгом РФ, с 1 октября 2024 года размер утильсбора на новые легковые автомобили с двигателем объемом от 1 л до 2 л вырастет с 300,6 тыс. до 556 тыс. руб. На машины с двигателем от 2 л до более 3 л платеж увеличивается в 1,8 раза до 556,2 тыс. руб. – 2,2 млн руб. в зависимости от объема. Индексация затронет легкие коммерческие, грузовые автомобили, автобусы, полуприцепы, а также некоторые виды дорожно-строительной техники.

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Источник: kommersant.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Евгений Епанчинцев/ТАСС
Количество просмотров 137
13.09.2024
Фото:Евгений Епанчинцев/ТАСС
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