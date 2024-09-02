Срочно покупать машину или подождать скидок? Что будет с ценами на авторынке после повышения утильсбора

«За рулем» назвал запасной вариант для желающих сэкономить при покупке авто

В первом полугодии средневзвешенная цена на новые легковые автомобили в России составила 3,16 млн рублей. Основную лепту в эту сумму вносят китайские машины: их средняя стоимость в августе достигла 3,5 млн рублей.

Кое-что добавляет параллельный импорт, «заточенный» именно на дорогие и породистые модели. В совокупности у иномарок доля около 65% на рынке новых машин. Отечественные, с их средней стоимостью 1,3 млн рублей, погоды не делают. К тому же и они дорожают.

А прогнозы мрачные. Мало того, что летом ключевую ставку подняли на два пункта, до 18%, так еще в октябре грядет новое повышение утильсбора. Пока это проект, но он рискует перерасти в реальность.

Что меняется

Для машин с моторами объемом 1…2 л, не локализованных в России, прибавка в размере утильсбора составит 256 тысяч рублей. А в 2025 году к этому добавится еще 110 тысяч. До 2030 года ставку утильсбора намерены ежегодно поднимать на 10-20%. Это гарантия постоянного роста цен – вне зависимости от здоровья экономики и курсов валют. В том числе на вторичном рынке, где цены «пляшут» от первичного.

Вроде бы утильсбор побуждает налаживать сборку в России, но очереди из желающих пока не видно. Хотя определенные подвижки есть. Например, в июле появились Chery Tiggo 7 Pro Max, выпущенные методом крупноузловой сборки в Калуге. А на бывшем заводе Mercedes-Benz собираются делать кроссоверы марки Exeed (подразделение Chery).

Это хорошо – отверточная сборка снижает траты на растаможку. Однако по утильсбору серьезных преимуществ не дает. Да и логистика дорожает. А еще нужно содержать завод, персонал…

И для машины ценой 2 млн с мотором 1.6, и для машины ценой 5 млн с мотором 1.6 базовая величина сбора одинаковая. Но в первом случае 556 тысяч рублей – это 25% от итогового ценника, а во втором – 11%. Выходит, что на бюджетный сегмент утильсбор влияет сильнее, чем на премиальный.

Что говорят

Российская ассоциация автодилеров (РОАД) направила письмо в Минпромторг РФ. Просит отложить повышение утильсбора на 2025 год. А за это время составить полный перечень техники, которую не производят в России, синхронизировать рост утильсбора со стратегией развития автопрома и возобновить госпрограмму утилизации.

А еще РОАД просит предать огласке следующее: какие российские заводы платят утильсбор и в каком объеме – и кому из них (и в каком объеме) этот утильсбор возвращается за глубоко локализованные автомобили. Пока это – темный лес.

Есть ощущение, что письмо на процесс не повлияет. Доля утильсбора в цене новых иномарок будет год от года расти, дилеры не обеднеют, а за все расплатится конечный потребитель. Тем более что дилеры АВТОВАЗа план Минпромторга поддержали. Не говоря уж про сам АВТОВАЗ.

По оценке банков, порядка 70% новых машин в этом году будут проданы в кредит. Объемы автокредитования бьют рекорды: с января по август 51% новых автомобилей и 10% машин с пробегом куплены в кредит. На самом деле больше, потому что многие берут не автокредит, а потребительский. Годом ранее было 40% и 6%, то есть у россиян стало намного меньше запасов в кошельках. Рост кредитной ставки на пару-другую пунктов, как считают эксперты, их не смутит и не отпугнет. Закредитованность будет расти.

Динамика заводских цен, тыс. руб.

Комментарий. За три года базовая цена «минимальной» Гранты выросла примерно на 25%, тогда как Tiggo 7 подорожал на 32%, а Jolion аж на 40% – а это массовые кроссоверы, продаваемые десятками тысяч. Причем Jolion все годы собирают в Туле: спрашивается, помогла ли локализация?

Что делать

Как поступить: срочно покупать машину до 1 октября или отложить на потом?

Прямого ответа нет. Дорожать они будут по-любому. Пока китайские производители и их дилеры зарабатывают достаточно, чтобы давать значительные скидки – по ситуации. И если спрос при росте цен заметно упадет, скидки могут стать еще более привлекательными: залежалый товар необходимо продать.

Есть запасной вариант: вместо новой – годовалая машина с мизерным пробегом, на которой висит невыплаченный кредит, но кредит по старым ставкам. Такими машинами сейчас вторичка насыщена, есть из чего выбирать.

Но вообще, в широком смысле, выбора нет. Машины придется покупать по тем ценам, что есть, и доступнее они не станут.

Есть мнение, что повышение утильсбора не решит, а усугубит застарелые проблемы.