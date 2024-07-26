Нужны механизмы для поддержки автопрома — дилеры об индексации утильсбора

Автодилеры попросили Минпромторг перенести повышение утильсбора на 2025 год

Члены ассоциации «Российские автодилеры» просят Минпромторг России перенести индексацию утильсбора с 2024 года на 2025-й. Соответствующее обращение направлено главе ведомства Антону Алиханову.

«"Российские автодилеры" предложили Минпромторгу перенести начало цикла индексации утилизационного сбора с этого года на 2025 год. До начала индексации утильсбора необходимо определить виды автомобилей, спецтехники и прицепов, которые в России не выпускаются, а также создать механизмы поддержки для автопрома», – говорится в тексте обращения.

По словам директора ассоциации Игоря Чиркина, речь идет о возможности возобновления программы утилизации старых транспортных средств, в рамках которой покупатели могли рассчитывать на скидку за сдачу старой машины, а также о более прозрачном распределении промышленных субсидий для автоконцернов. Кроме того, в ассоциации предлагают сбалансировать объем индексации сбора для физических и юридических лиц.

Главный редактор «За рулем» Максим Кадаков, комментируя планы по увеличению утильсбора, предположил, как будут разворачиваться события на рынке:

«Дилеры пока не готовы взять на себя повышение утиля с 300 тысяч до 556 тысяч рублей на самые распространенные автомобили, а уж дальнейшее его повышение – тем более. Они просто включат повышение «утиля» в цену. И автомобили подорожают – как это уже было после прошлогоднего повышения "утиля"», – уверен главред «За рулем».

Напомним, согласно подготовленному Минпромторгом проекту постановления, предлагается пошаговая (до 2030 года) индексация утилизационного сбора на ввозимые в РФ новые автомобили, автобусы и спецтехнику. Документ призван поддержать интересы потребителей и производителей, при этом отмечается, что новая мера не затронет автомобили отечественного производства.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Ведомости