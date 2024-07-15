Утильсбор обещают поднять — машины подорожают?

Максим Кадаков рассказал, чего следует ждать при повышении утильсбора на машины

Проект постановления правительства о пошаговой (до 2030 года) индексации утилизационного сбора на ввозимые в РФ новые автомобили, автобусы и спецтехнику уже подготовлен Минпромторгом. По задумке, документ должен поддержать интересы и потребителей, и производителей. Утверждается, что повышение утильсбора не коснется российских автомобилей.

Вкратце напомним, сейчас утиль сбор на новую иномарку с движком объемом 1,0-2,0 литра составляет 300 600 рублей. После вступления постановления в силу цифры будут меняться следующим образом:

Легковой с двигателем 1,0-2,0 л:

2024 – 556 200 рублей

2030 – 1 172 400 рублей (после поэтапной индексации)

Легковой с двигателем 3,0-3,5 л:

2024 – 1 794 600 рублей

2030 – 3 783 400 рублей

Легковой с двигателем более 3,5 л:

2024 – 2 285 200 рублей

2030 – 4 817 800 рублей

Электромобиль или гибрид:

2024 – 32 600 рублей

2030 – 1 172 400 рублей

Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»:

– Конечно, Минпромторг говорит о том, что индексация утильсбора не скажется на цене отечественных автомобилей, совокупные объемы реализации которых постепенно растут. Но отечественные автомобили (точнее, отечественной сборки) составляют сейчас менее половины рынка (около 44%).

А что с большей половиной рынка – то есть с китайскими автомобилями? Минпром утверждает, что «перекладывание утильсбора в стоимость может быть компенсировано скидками, которые будут необходимы для реализации таких автомобилей».

Ключевое здесь – «может быть». А может и не быть. Намек на то, что дилеры и китайские производители зарабатывают столько, что дадут дополнительные скидки к тем, что уже дают сейчас – лишь бы продать свои автомобили.

Но дилеры пока не готовы взять на себя повышение утиля с 300 тысяч до 556 тысяч рублей на самые распространенные автомобили, а уж дальнейшее его повышение – тем более. Они просто включат повышение «утиля» в цену. И автомобили подорожают – как это уже было после прошлогоднего повышения «утиля». Не говорите потом, что я вас не предупреждал.

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Источник: Максим Кадаков