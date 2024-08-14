Кабмин попросили поделиться утильсбором с автопромом

НАС предложил использовать средства от утильсбора по их прямому назначению

В ходе обсуждения повышения ставок утилизационного сбора, прошедшего в Общественной палате, вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин предложил кабмину разработать механизм целевого использования этих средств. В письме он указал, что в прошлом году по статье утильсбора в казну поступило 517 млрд рублей. Из этой суммы на поддержку отечественного автопрома направили лишь 58 млрд, уточняет Шапарин.

При этом в отдельных направлениях финансирование было даже сокращено. Так, программу «Автокомпоненты» Фонда развития промышленности урезали на 3 млрд рублей.

Такой подход не будет способствовать появлению качественных российских автомобилей, отметил Шапарин. Без масштабных инвестиций и продуманных мер господдержки в российском автопроме ничего не изменится, полагает он. Инвестиции в производство автозапчастей Шапарин назвал «вопросом национальной безопасности».

Необходимо введение целевого использования средств от утильсбора, которое должно значительно улучшить положение автопроизводства и автокомпонентной отрасли, полагает он.

При этом Шапарин упомянул штрафы за причинение ущерба окружающей среде, которые используются регионами в природоохранных целях, и транспортный налог, средства из которого тратят на финансирование региональных дорожных фондов.

Ранее сообщалось, что новый недорогой «японец» с надежным мотором появился в продаже в России.

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Источник: Известия