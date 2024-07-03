От 556 тыс. руб. до миллиона «с хвостиком»: кто выиграет от новых ставок утилизации

Эксперт «За рулем» выяснил, чем поможет российским автозаводам повышение утильсбора

Утилизационный сбор на автомобили в прошлом году повысили – очень существенно, в 1,7–3,7 раза для легковушек. Но российские автозаводы требуют дальнейшего повышения, и основная инициатива исходит от АВТОВАЗа.

Конкретные предложения

В конце весны глава АВТОВАЗа Максим Соколов, выступая в Совете Федерации, озвучил ставки утилизационного сбора, которые он считает справедливыми. На легковушки с двигателем от 1 до 2 литров сбор необходимо поднять с нынешних 300 тысяч до 550 тысяч рублей.

А комитет Госдумы по промышленности и торговле направил премьер-министру конкретные предложения. Для машин с моторами 1–2 литра – повысить сбор до 556 100 рублей, для электромобилей – до 1,1 млн рублей (рост в 33 раза), для грузовиков – до 818 550 рублей (в 1,7 раза). Кроме того, предложено индексировать утильсбор ежегодно – как минимум до 2030 года.

Теперь правительство готовит проект проект постановления: сначала оно поступит на общественное обсуждение, а затем будет подписано и обретет законную силу. Когда? Полагаем, ближе к осени.

А как у них?

США VS КИТАЙ

В США в мае утвердили введение антидемпинговых мер в отношении ряда товаров из Китая. Ожидается рост ввозной пошлины на электромобили – с 27,5% до 102,5%. В четыре раза повысят сборы и за батареи для них. Удар считают упреждающим, так как на сей момент доля китайских марок в США ничтожна, местным производителям они не угрожают.

Официальный Пекин назвал действия США «политической манипуляцией», выразил протест и планирует поднять ставку на импорт машин с двигателями от 2,5 л до максимально разрешенных ВТО 25%. Что незамедлительно сказалось на цене акций BMW и Mercedes-Benz.

ТУРЦИЯ VS КИТАЙ

Президент Турции подписал указ о повышении с 7 июля таможенных пошлин на китайские автомобили на 40%.

До сих пор такой пошлиной – стандартные 10% + дополнительные 40% – облагались лишь китайские электромобили. Теперь эта норма распространена на бензиновые, дизельные и гибридные автомобили из Китая: суммарно 50%, но не менее $7000.

ЕВРОСОЮЗ VS КИТАЙ

Еврокомиссия начала расследование в отношении электромобилей, импортируемых из Китая. Евросоюз обвиняет Китай в «недобросовестной торговой практике», благодаря чему средняя цена китайского электромобиля на треть ниже, чем «некитайского».

Никаких ограничительных мер власти пока не приняли, лишь дали понять, что их беспокоит: доля китайских электромобилей в Европе за два года выросла вдвое.

Вопрос «а может это наши машины слишком дорогие?» не приходит им в голову. Хотя недавно суд в Германии постановил уничтожить 22 автомобиля Volkswagen ID.6, ввезенных из Китая по серой схеме. В Германии «родной» ID.6 стоит около 40 тысяч евро, а в Китае местной сборки – около 16 тысяч евро.

Ждем эффекта

Утильсбор у нас имеет очень отдаленную связь с утилизацией. Частично или полностью утильсбор возвращают только производителям с высокой степенью локализации.

Это просто инструмент регулирования рынка. Цели благие – поддержка российских производителей и стимулирование иностранных налаживать сборку в России. Нет ничего зазорного в том, чтобы ставки эпизодически индексировать – инфляция не стоит на месте, курсы валют меняются.

Почему-то кажется, что для ­АВТОВАЗа это тоже удобный инструмент. Чем дороже будут стоить китайские и все прочие автомобили, тем выше тольяттинский завод сможет ­поднимать цены.

В конце 2021 года минимальную Весту продавали за 796 тысяч рублей. Сейчас рекомендованная цена базовой версии – 1,24 млн рублей, реально продающиеся машины стоят от 1,51 млн. При новом утильсборе можно будет добавить еще тысяч 200. Вырастут ли в итоге продажи, непонятно – зависит не только от цен. А вот выручка, скорее всего, да.

На каких машинах ездят сами китайцы? Вы удивитесь!