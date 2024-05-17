Заградительные пошлины США на экспорт китайских авто ждет «ответочка»

Китай с насмешкой отреагировал на заградительные пошлины США

Взвешенная реакция Китая на решение США повысить тарифы на китайские товары, в том числе электромобили, предполагает, что отношения между двумя крупнейшими экономиками мира столкнутся с еще большими трудностями.

Напомним, ранее стало известно, что Соединенные Штаты повышают пошлины на импорт стали и алюминия (с 0-7,5% до 25%), полупроводников и солнечных батарей (с 25% до 50%), электромобилей (с 25% до 100%), а также ряда других товаров из КНР.

Китай осудил действия администрации Байдена и пообещал принять «решительные меры» для защиты своих интересов. Китайские чиновники завили, что вопреки обвинениям производители электромобилей в стране доминируют благодаря инновациям и хорошо налаженной логистике, а не госсубсидиям, как утверждают в США.

Государственные СМИ Китая обвинили Соединенные Штаты в подрыве собственных принципов свободной торговли и принятии мер, которые ставят под угрозу климатические цели и увеличивают расходы для американских потребителей.

«Китай может занять высокие моральные позиции. Он не играет с теми, кто нарушает международные стандарты и нормы», – сказал Ван Хуияо, основатель и президент базирующегося в Пекине Центра Китая и глобализации, аналитического центра.

По мнению аналитиков, у Китая есть время нанести ответный удар собственными целенаправленными действиями до того, как тарифы вступят в силу. Теперь все с интересом ждут, какими окажутся эти ответные меры.

«Особенность этой инициативы Байдена заключается в том, что она обусловлена выборами, – отметил Ван. – Это отличается от того, что сделал Трамп, поскольку он уже был президентом в течение одного года и поэтому вел торговую войну, а не выборы».

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Источник: Reuters