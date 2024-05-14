США ставят «забор» нашествию китайских электромобилей в страну

Администрация Байдена повысит пошлины на китайские электрокары с 25 до 100%

The Wall Street Journal, Reuters и другие СМИ сообщают, что правительство президента Джо Байдена планирует в четыре раза повысить пошлины на ключевые стратегические сегменты, такие как электромобили, аккумуляторы и солнечные панели, с нынешних 25 до 100 процентов. Кроме того, пошлина в размере 2,5% будет взиматься со всех автомобилей, ввозимых в США.

Как и европейцы, американцы опасаются массового импорта дешевых китайских автомобилей, которые составят конкуренцию отечественным брендам. США выступают против «несправедливой экономической практики и избыточных промышленных мощностей Китая», заявил в прошлом месяце Байден.

«Я не собираюсь бороться с Китаем. Я хочу конкуренции, но честной конкуренции», - заявил президент США.

Китайцы, естественно, смотрят на это иначе. МИД страны заявил, что пошлины, введенные предыдущим правительством при президенте Дональде Трампе, «серьезно нарушили» торговлю между двумя странами. Если пошлины в очередной раз повысят (об этом должны объявить сегодня), «ответочка» от Китая не заставит себя ждать. Так, после введения пошлин на электрокары при Трампе в 2018 году Китай ударил по американским фермерам - сократив целевой экспорт сельскохозяйственной продукции из США.

Кстати, Евросоюз также рассматривает защитные меры, но с решением пока не торопится – его собираются принять в июне. Видимо, сначала хотят посмотреть, как отреагирует Китай на американские меры.

Немецкие автоконцерны, которые, вероятно, особенно пострадают от контрмер, предупреждают о возможных негативных последствиях. Так, глава BMW Оливер Зипсе уже назвал увеличение пошлин «выстрелом в колено». Ведь Китай является наиболее важным рынком для немецких производителей.

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

– Американцы давно уже напряглись по поводу жесткой конкуренции в Китае в сегменте электромобилей. Но по-настоящему их напугал электромобиль BYD Seagull, который появился в апреле 2023 года.

При цене около $10 000 электрический Seagull (переводится как Чайка) это вовсе не страшный шарабан, а вполне полноценный электромобиль. По размерам – как хорошо известный у нас Hyundai Getz. Передний привод. Мощность электромотора 74 л.с., которых хватает, чтобы разогнать машину до 130 км/ч.

Есть версия с батареей поменьше – на 300 км. Такая стоит 10 000 долларов. А есть побольше – на 400 км. Такая стоит уже 12 400 долларов. То есть, в пересчете на наши это чуть меньше и чуть больше миллиона рублей.

В нескольких странах Латинской Америки Seagull уже продают официально по цене около $21 000 – это с учетом дальнего перевоза и высокой маржи (выше, чем в Китае). То есть, в США Seagull мог бы появиться по цене около $25 000 – и это точно был бы шок для рынка.

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Источник: из открытых источников