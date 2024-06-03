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На каких машинах ездят сами китайцы? Вы удивитесь!

Выяснилось, почему у нас хорошо продаются авто, которые провалились в Китае

Китайский рынок новых машин интересен нам по двум причинам. Во‑первых, дает понять, какие еще марки и модели можно ожидать у нас в ближайшем будущем. Во‑вторых, позволяет оценить разницу в предпочтениях россиян и китайцев. Может быть, мы что-то не то покупаем? Или они нам что-то не то продают?

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Точки пересечения

Как купить автомобиль из Южной Кореи

Первое и главное, что определяет различия двух рынков: китайцы ныне обожают электротягу, а мы по-прежнему верны ДВС. Самая продаваемая модель в Китае – электрический кроссовер Tesla Model Y, и еще четыре электро­мобиля входят в Топ‑10.

Даже если отбросить все «электрички», картины всё равно слабо сопоставимы. Популярный у нас Haval Jolion в Китае не продают – он задуман как экспортная модель. А редкое совпадение интересов – Geely Monjaro. В России он замкнул десятку лучших продаж в прошлом году, в Китае – на 28‑й позиции (из 711 моделей).

Changan, весьма почитаемый китайцами, россияне только начали изучать. Chery у нас – лидер среди китайских компаний, на родине – лишь пятый среди китайских и пятнадцатый среди всех.

Кто есть что

Когда электромобили перестанут нуждаться в зарядке? Мнение эксперта

Многое встает на свои места, если учесть, что Chery – крупнейший среди китайских марок экспортер. Дома продал около полумиллиона машин, а за границами – свыше 900 тысяч. Внешний рынок – его главное поприще.

Еще более яркий пример: марка SAIC, продавшая за рубежом в 20 раз больше, чем дома. Мы с ней пока слабо знакомы, но явно предстоит более тесный контакт – в частности, для ее бренда MG (в прошлом британского) уже создается дилерская сеть.

Вообще в китайском автомире, а теперь и у нас тоже, всё очень запутано из-за обилия брендов и суббрендов. Помимо MG, концерну SAIC принадлежат марки Roewe, Maxus, Baojun и Wuling, которые тоже фигурируют на нашем рынке – и тоже слабо.

Это нормальная там практика: представленные у нас Kaiyi, Jetour, Jaecoo, Omoda и Exeed – бренды Chery.

А так, между прочим, SAIC – крупнейший китайский производитель, входит в «большую четверку» наряду с марками FAW, Changan и Dongfeng. И всё это – госкомпании.

Что с ценами?

Китайцы не ездят на машинах, которые продают нам... За одним исключением!

В ценовые нюансы лучше не вдаваться, чтобы не испортилось настроение. Но очень уж интересно.

Минимальная официальная цена Geely Monjaro в России – 4,7 млн рублей, а если удариться в кредит и trade-in – то 4 млн (на начало апреля). Цена в Китае – около 160 тысяч юаней, что в пересчете дает 2 млн рублей. Оно понятно: доставка, ­растаможка, НДС, утильсбор, наценки завода и дилера. Но откуда двукратная ­разница? Это ведь не «параимпорт», а официальные продажи.

Рискни АвтоВАЗ продавать Гранту в Китае, она стоила бы 120–130 тысяч юаней и ни с кем конкурировать бы не смогла. Даже электрокроссовер BYD Yuan Plus – и тот дешевле.

Самый продаваемый «неэлектромобиль» в Китае – Nissan Sylphy, седан чуть крупнее Соляриса. В базовой версии (1.6, 135 л. с., вариатор) стоит около 100 тысяч юаней – 1,2 млн рублей. Дешевле Весты. К нам проникает единичными экземплярами – по цене от 2,2 млн рублей.
Самый продаваемый «неэлектромобиль» в Китае – Nissan Sylphy, седан чуть крупнее Соляриса. В базовой версии (1.6, 135 л. с., вариатор) стоит около 100 тысяч юаней – 1,2 млн рублей. Дешевле Весты. К нам проникает единичными экземплярами – по цене от 2,2 млн рублей.

А выводы просты. Китайские компании продают нам то, что сами хотят продавать. И по ценам, которые им нравятся. Появятся ли у нас действительно недорогие китайские машины? Вообще-то уже появились. Changan Alsvin в Китае стоит от 650 тысяч рублей – меньше Гранты. Почему у нас он стоит 1,5 млн? Вопрос риторический.

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За РулемЗиновьев Сергей
Количество просмотров 1
03.06.2024
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