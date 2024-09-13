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В «Автодоре» рассказали, на какие средства построят новую трассу Джубга — Сочи

Глава «Автодора» Петушенко: Проезд по новой трассе Джубга – Сочи будет платным

Проезд по высокоскоростной автомагистрали Джубга – Сочи будет платным. Об этом сообщил председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко в кулуарах Форума дорожных инициатив.

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«Отличительной чертой государственной компании является то, что мы привлекаем деньги с рынка в условиях недостаточного государственного финансирования. Поэтому все дороги, которые мы строим, они платные, поскольку на крупнейших объектах мы используем средства Фонда национального благосостояния, эти деньги возвратные, платные, вкладывают концессионеры деньги в наши проекты», – объяснил глава «Автодора».

Также Петушенко подчеркнул, что большой объем средств привлекается с рынка под свои обязательства.

«Поэтому трасса будет платной, безоговорочно», – констатировал председатель правления.

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По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, строительство трассы Джубга – Сочи сократит время в пути до двух часов от дороги М-4 «Дон» до города Сочи. По предварительным оценкам, финансирование проекта оценивается в 1,4 трлн рублей. В то же время заместитель директора Департамента строительства Правительства РФ Григорий Волков допустил, что для финансирования проекта могут быть привлечены внебюджетные источники.

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Источник: ТАСС

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Светлана Тарасенко
Фото:ТАСС/ Виктор Клюшкин
Количество просмотров 135
13.09.2024
Фото:ТАСС/ Виктор Клюшкин
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