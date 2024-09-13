Эксперт объяснил, почему цены на некоторые авто не изменятся после роста утильсбора

Эксперт Тюктеев рассказал, как вырастут цены на авто после повышения утильсбора

Цены на автомобили серьезно вырастут после повышения утильсбора 1 октября текущего года. Об этом рассказал заместитель генерального директора Автомобильной группы «Авилон» по продажам новых автомобилей Ренат Тюктеев.

Согласно его прогнозу, машины с объемом двигателя до 3 литров вырастут в цене осенью на 100-200 тыс. рублей.

«На автомобили с моторами свыше трех литров стоимость вырастет еще больше. В меньшей степени повышение цен затронет марки с глубоким уровнем локализации, здесь рост будет больше адаптивным, нежели вынужденным», – предположил эксперт.

Причем цены на некоторые модели вырастут не сразу из-за того, что на складах у дилеров есть большой запас, подчеркивает Тюктеев. В настоящее время у дилеров и дистрибьюторов в большом ассортименте транспортные средства, приобретенные раньше.

Примечательно, что некоторые автомобильные компании стали уменьшать скидки, а другие уже увеличили отпускные и розничные цены. Изменились, в частности, цены на Geely, Belgee, Chery, Lada и УАЗ.

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Источник: Газета.Ru