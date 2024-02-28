Цены на автомобили на рынке РФ продолжат расти

Автоэксперты объяснили, почему не получится купить машину дешево в 2024 году

Цены на автомобильном рынке России в 2024 году продолжат расти, причем и на вторичном рынке тоже, а конкуренция между китайскими производителями только усилится, что тоже отразится на ценообразовании. Таким мнением с «Росбалт» поделились эксперты автоотрасли.

В экспертном сообществе констатируют, что при отсутствии дефицита на рынке найти надежный и комфортный автомобиль по приемлемой цене очень сложно. Китайский автопром все активнее занимает позиции на рынке РФ, а на рост цен в значительной степени влияют высокая ключевая ставка, колебания курса валют и санкционные ограничения. Большинство экспертов уверены, что рост цен на автомобили продолжится.

По словам заместителя начальника отдела аналитики агентства «Автостат» Виктора Пушкарева, не стоит ожидать стабилизации цен и их снижения в 2024 году.

«Рост цен обязательно будет, и, с одной стороны, он будет определяться продолжающимися инфляционными процессами в экономике, а с другой стороны — государственными мерами воздействия на автопром и авторынок с точки зрения их стимулирования», — подчеркнул эксперт.

Пушкарев отметил, что автопроизводители будут проводить свою традиционную ценовую стратегию с целью покрытия всех производственных и логистических расходов и получения прибыли. Вряд ли производители будут жестко контролировать ценообразование в своих дилерских сетях, констатирует аналитик.

Эксперт авторынка Вадим Красиков считает, что цены на рынке будут расти в зависимости от ключевой ставки и курсов валют. Он допускает, что возможны корректировки цен на автомобили за счет различных акций и скидок. Красиков напомнил, что в настоящее время на складах скопилось достаточное количество автомобилей из Китая 2023 года выпуска, а новых поставок пока не было.

«Поэтому основные попытки дилеров простимулировать продажи я предполагаю весной, когда придут новые автомобили. В то же время, учитывая заявленные производителями из КНР амбициозные планы по продажам, нельзя исключить и обострение конкуренции между китайскими брендами», — подчеркивает эксперт.

Красиков выразил мнение, что могут подорожать и машины с пробегом, отчасти из-за того, что дилеры будут активнее включаться в работу с этим сегментом рынка из-за отмены двойного НДС, подытожил Красиков.

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Источник: rosbalt.ru