Что будет с ценами на машины в начале 2024 года?

По прогнозам эксперта Игоря Моржаретто подорожания машин в начале года не будет

Причиной остановки роста цен стали большие запасы автомобилей у дилеров, которые необходимо распродать. Эксперт оценивает текущий объем нереализованных машин в 200 000 единиц.

Однако Моржаретто отмечает, что подорожание автомобилей в стране прогнозируется, но оно будет инфляционным и нерезким. По оценкам аналитического агентства «Автостат» в среднем стоимость подержанных автомобилей в декабре 2023 года достигла 1, 63 млн рублей, а рост цен будет определяться инфляционными процессами в экономике и государственными мерами воздействия на автопром и авторынок.

По словам замначальника отдела аналитики агентства «Автостат» Виктора Пушкарева, в 2024 году рост цен ожидается на 10-12%, поскольку в бюджете РФ на 2024 год прогноз по минимальной инфляции составляет 4,5%.

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Источник: Автоновости дня