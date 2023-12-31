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Что будет с ценами на машины в начале 2024 года?
31 декабря
Что будет с ценами на машины в начале 2024 года?
По прогнозам эксперта Игоря Моржаретто...
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Что будет с ценами на машины в начале 2024 года?

По прогнозам эксперта Игоря Моржаретто подорожания машин в начале года не будет

Причиной остановки роста цен стали большие запасы автомобилей у дилеров, которые необходимо распродать. Эксперт оценивает текущий объем нереализованных машин в 200 000 единиц.

Однако Моржаретто отмечает, что подорожание автомобилей в стране прогнозируется, но оно будет инфляционным и нерезким. По оценкам аналитического агентства «Автостат» в среднем стоимость подержанных автомобилей в декабре 2023 года достигла 1, 63 млн рублей, а рост цен будет определяться инфляционными процессами в экономике и государственными мерами воздействия на автопром и авторынок.

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По словам замначальника отдела аналитики агентства «Автостат» Виктора Пушкарева, в 2024 году рост цен ожидается на 10-12%, поскольку в бюджете РФ на 2024 год прогноз по минимальной инфляции составляет 4,5%.

Источник: Автоновости дня

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За РулемЛежнин Роман
Фото:«За рулем»
31.12.2023
Фото:«За рулем»
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