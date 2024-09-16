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Названо главное преимущество китайских электромобилей

Telegraph: китайские электрокары вытесняют западные с мирового рынка

Китайские электромобили пользуются все большей популярностью на мировом рынке, постепенно вытесняя с него крупные западные бренды, пишет РИА «Новости» со ссылкой на газету The Telegraph.

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Так, если недавно в КНР в плане объемов продаж лидировали иномарки, то с появлением Tesla и развитием местных производителей электромобилей все изменилось. Молодежь стала чаще покупать модели отечественных марок. Западные автоконцерны такого не ожидали, поэтому многие из них начали сокращать свое производство в Китае и нести убытки.

Главным конкурентным преимуществом китайских электрокаров эксперты называют низкие цены при достаточно высоком качестве, что обусловлено развитой производственной базой и хорошей господдержкой отрасли.

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Ранее сообщалось, что большой «китаец» теперь можно купить в России по цене Lada Vesta.

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Источник: РИА «Новости»

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Ушакова Ирина
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 1
16.09.2024
Фото:Wikimedia
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