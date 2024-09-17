Отечественный производитель рассказал о пользе повышения утильсбора в РФ
Повышение утильсбора станет весомым стимулом для зарубежных брендов инвестировать в производство на территории России, локализовать продукцию, а также «создавать партнерские проекты с российскими автопроизводителями». С таким заявлением выступили в отечественном производителе АВТОВАЗ в ответ на поддержку правительства, утвердившего повышение утильсбора с 1 октября 2024 года.
«Эти шаги позитивно скажутся на развитии отечественного автопрома и смежных отраслей промышленности, а также предсказуемости и стабильности ценового позиционирования автомобилей российского производства. Это путь долгосрочного и технологически независимого развития», – говорится в заявлении предприятия.
Напомним, Правительство РФ 13 сентября текущего года утвердило долгосрочную шкалу индексации утилизационного сбора до 2030 года для автомобилей в России. С 1 октября утильсбор увеличится на 70-85%, ежегодно с 1 января каждого последующего года размер ставки будет индексироваться на 10-20%.
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Источник: ria.ru