Отечественный производитель рассказал о пользе повышения утильсбора в РФ

АВТОВАЗ: повышение утильсбора позитивно скажется на развитии автопрома России

Повышение утильсбора станет весомым стимулом для зарубежных брендов инвестировать в производство на территории России, локализовать продукцию, а также «создавать партнерские проекты с российскими автопроизводителями». С таким заявлением выступили в отечественном производителе АВТОВАЗ в ответ на поддержку правительства, утвердившего повышение утильсбора с 1 октября 2024 года.

«Эти шаги позитивно скажутся на развитии отечественного автопрома и смежных отраслей промышленности, а также предсказуемости и стабильности ценового позиционирования автомобилей российского производства. Это путь долгосрочного и технологически независимого развития», – говорится в заявлении предприятия.

Напомним, Правительство РФ 13 сентября текущего года утвердило долгосрочную шкалу индексации утилизационного сбора до 2030 года для автомобилей в России. С 1 октября утильсбор увеличится на 70-85%, ежегодно с 1 января каждого последующего года размер ставки будет индексироваться на 10-20%.

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Источник: ria.ru