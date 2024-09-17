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Цены на авторынке будут расти ежегодно на фоне индексации утильсбора – эксперты

Эксперты подсчитали, на сколько вырастут цены на авто после повышения утильсбора

Основным фактором роста цен на авторынке России являются не инфляция и не колебания курса рубля, а увеличение утильсбора, призванного стимулировать зарубежных производителей к локализации производства в нашей стране. К такому выводу пришли эксперты.

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Отмечается, что ценообразование на автомобили напрямую связано с конкретными ценами на авто и объемом двигателя. Эксперты проанализировали рынок самых продаваемых в РФ моделей за период с января по август 2024 года и сделали прогноз относительно того, как изменятся цены после повышения утильсбора.

В частности, стоимость бюджетного Chery Tiggo 4 сейчас варьируется от 1,68 до 1,95 млн рублей, но уже осенью цены на него вырастут на 13-15%, в зависимости от комплектации, и достигнут 1,9-2,2 млн рублей. Более дорогая модель, Chery Tiggo 7 PRO MAX, сейчас продается за 2,49-2,75 млн рублей, а после повышения утильсбора цены поднимутся до 2,7-3 млн рублей (рост на 9%). Причем эта цена будет расти ежегодно на фоне индексации утильсбора.

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По прогнозам экспертов, к Новому году китайские обычные машины вырастут в цене на 256 тыс. рублей, а модели с объемом двигателя до 2,0 л – на 718 тыс. рублей. Стоит отметить, что у большинства автомобилей, как, например, Geely Monjaro или Haval H9, в комплектациях указывается объем двигателя в 2,0 литра. Но в ПТС и при расчете утилизационного сбора – меньший объем, поэтому они «втискиваются» в «младший» диапазон коэффициентов, подсчитали эксперты.

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Источник: fontanka.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
17.09.2024
Фото:Depositphotos
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