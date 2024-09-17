Этот электромобиль с запасом хода 780 км заряжается за 10 минут: известна цена

Компания Zeekr анонсировала начало продаж нового кроссовера 7X в Китае

Бренд Zeekr объявил, что первая партия электрокроссоверов Zeekr 7X сошла с конвейера. Начало продаж в КНР состоится 20 сентября 2024 года, а ожидаемая стартовая цена составит 33 800 долларов.

Предварительные заказы на автомобиль начали принимать 30 августа 2024 года, и за первую неделю было размещено более 20 000 заказов.

Новинка имеет длину 4825 мм и ширину 1930 мм с колесной базой 2925 мм. Созданный на платформе SEA от Geely, 7X оснащен высоковольтной системой 800 В. Он предлагает два варианта аккумуляторов: литий-железо-фосфатный (LFP) аккумулятор емкостью 75 кВт·ч с запасом хода 605 км и аккумулятор Qilin емкостью 100 кВт·ч от CATL, обеспечивающий запас хода до 780 км.

Zeekr 7X

Кроссовер доступен в одномоторной и двухмоторной модификациях. Одномоторная версия обладает мощностью 420 л.с., а двухмоторная версия предлагает комбинированную мощность 645 л.с., что позволяет ей разгоняться до «сотни» за 3,8 секунды. Обе модификации поддерживают быструю зарядку, от 10% до 80% примерно за 10,5 минут.

Zeekr 7X

Ранее сообщалось, что большой «китаец» теперь доступен в России по цене Lada Vesta.

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Источник: CarNewsChina