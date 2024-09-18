В России модернизируют морской порт в рамках федерального проекта

Минтранс: провозные способности к Азово-Черноморским портам нарастят на 5%

Модернизация железнодорожных подходов к морским портам Азово-Черноморского бассейна Краснодарского края увеличит их провозные способности к 2025 году до 131 млн тонн. Об этом сообщили в пресс-службе министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.

Федеральный проект «Развитие железнодорожных подходов к морским портам Азово-Черноморского бассейна» стартовал в 2021 году, на текущий момент порты готовы наращивать объемы перевалки, но нужно увеличить пропускную способность подводящих железнодорожных путей.

«Увеличение провозных способностей железных дорог к 2025 году планируется до 131 млн тонн. Развитие железнодорожных подходов к морским портам Азово-Черноморского бассейна позволит повысить надежность и улучшить транспортное обслуживание Юга России», – подчеркнули в ведомстве.

Другими словами, к моменту начала реализации проекта рост составит почти 5%. В министерстве добавили, что мощности провозные мощности ж/д подходов к портам к 2030 году планируется нарастить до 152 млн тонн.

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Источник: tass.ru